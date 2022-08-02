Американские эксперты подтвердили, что украинских военнопленных в Оленовке взорвали россияне
Российские силы несут ответственность за убийство 53 украинских военнопленных в результате взрыва 28 июля в тюрьме в Оленовке Донецкой области
Об этом сообщает ISW.
Спутник и другие снимки показывают, что в результате нападения было повреждено только одно здание, стены этого здания не были разрушены, и вокруг не осталось воронок от снарядов, что очень убедительно свидетельствует о том, что разрушение тюрьмы было результатом заложенного внутри зажигательного, или взрывчатое вещество.
Один американский чиновник заявил Politico, что есть доказательства того, что атака была совершена не по Киеву. Если бы Украина использовала для нанесения удара что-нибудь другое, а не HIMARS, атака почти наверняка оставила бы сопутствующие повреждения вокруг объекта, включая воронки и другие поврежденные здания.
Учитывая оценку США, что HIMARS не использовались при нападении, ISW считает, что Россия несет всю ответственность за это нападение на украинских военнопленных.
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