Американские дипломаты вернулись в Украину: посольство в Киеве вскоре возобновит работу, – Блинкен

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен во время брифинга.

"Американские дипломаты вернулись в Украину после нескольких недель работы с Польшей. Мы снова открываем наше посольство в Киеве. Мы принимаем все необходимые меры, и очень скоро возобновим работу", - сказал Блинкен.

Также он отметил, что президент Джо Байден недавно выдвинул Бриджит Бринк на должность следующего посла США в Украине.

"Она выдающийся дипломат-ветеран. Мы надеемся, что Сенат быстро одобрит ее кандидатуру, так же как надеемся, что Конгресс быстро примет законопроект о дополнительном финансировании в размере 40 миллиардов долларов, чтобы гарантировать нашу способность оказывать помощь Украине непрерывно", – добавляет Блинкен. .

В воскресенье, 15 мая, глава МИД Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили новую оборонную помощь Украине и экспорт украинского зерна.

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