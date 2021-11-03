Американские чемпионы договорились о бое, в котором определится потенциальный соперник Ломаченко
Американские боксеры Дэвин Хейни и Джозеф Диас проведут 4 декабря поединок за звание "регулярного" чемпиона мира WBC в легком весе
Об этом сообщает vRINGe.com.
Бой между обладателем "регулярного" титула WBC (Всемирного боксерского совета) в легком весе (до 61,2 кг) Дэвином Хейни и "временным" чемпионом организации Джозефом Диасом состоится 4 декабря в Лас-Вегасе (США). В случае поражения Хейни получит право на реванш, соответствующий пункт прописан в контракте на бой с Диасом.
Победитель этого поединка может стать следующим соперником украинца Василия Ломаченко, лидирующего в рейтинге WBC и претендующего на статус обязательного претендента на титул.
Самым престижным - "франчайзинговым" поясом WBC обладает еще один американец, Теофимо Лопес, который по правилам организации освобожден от обязательных защит и является абсолютным чемпионом мира.
Василий Ломаченко свой следующий поединок проведет 11 декабря в Нью-Йорке (США) против бывшего обладателя титула IBF (Международной боксерской федерации) Ричарда Комми из Ганы.
- Напомним, 1 ноября промоутерская компания Top Rank официально анонсировала бой Василия Ломаченко против Ричарда Комми.
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