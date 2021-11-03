Американские чемпионы договорились о бое, в котором определится потенциальный соперник Ломаченко

Об этом сообщает vRINGe.com.

Бой между обладателем "регулярного" титула WBC (Всемирного боксерского совета) в легком весе (до 61,2 кг) Дэвином Хейни и "временным" чемпионом организации Джозефом Диасом состоится 4 декабря в Лас-Вегасе (США). В случае поражения Хейни получит право на реванш, соответствующий пункт прописан в контракте на бой с Диасом.

Победитель этого поединка может стать следующим соперником украинца Василия Ломаченко, лидирующего в рейтинге WBC и претендующего на статус обязательного претендента на титул.

Самым престижным - "франчайзинговым" поясом WBC обладает еще один американец, Теофимо Лопес, который по правилам организации освобожден от обязательных защит и является абсолютным чемпионом мира.

Василий Ломаченко свой следующий поединок проведет 11 декабря в Нью-Йорке (США) против бывшего обладателя титула IBF (Международной боксерской федерации) Ричарда Комми из Ганы.