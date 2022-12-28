Американские аналитики сказали, как РФ претензиями к Западу пытается создать условия для выгодных для себя переговоров с Украиной
По данным экспертов ISW, своими требованиями и претензиями к Западу Россия стремится создать условия, при которых западные чиновники будут склонять Украину к невыгодным компромиссам с противником
Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).
"Кремль, вероятно, продолжит фокусировать свои претензии к Западу и игнорировать Украину как суверенное государство в поддержку текущих информационных операций, направленных на то, чтобы заставить Запад пойти на упреждающие уступки и оказывать давление на Украину для переговоров", - отметили эксперты ISW.
Россияне пытаются создать образ Украины как "западной пешки", не имеющей реального суверенитета. Так, руководство РФ стремится устранить украинское представительство на будущих переговорах, чтобы вместо этого вести диалог с чиновниками Запада.
По данным ISW, Россия регулярно высказывает свои претензии к Западу по поводу войны в Украине, так Кремль использует желание западных чиновников начать переговоры. РФ это делает, чтобы "получить выгоду от желания Запада к переговорам и создать динамику, при которой западные чиновники чувствуют себя вынужденными пойти на превентивные уступки, чтобы заманить Россию за стол переговоров".
Сообщается, что РФ продолжит изображать украинское представительство как затягивающих войну, а также в дальнейшем будет повторять свои военные цели. Так Кремль стремится заставить Украину пойти на переговоры на условиях, которые более выгодны для России.
- Напомним, 22 декабря министры иностранных дел стран G7 обсудили мирные предложения Украины, озвученные Владимиром Зеленским, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что "это вещи, которые каждый должен поддержать".
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