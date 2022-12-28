Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

"Кремль, вероятно, продолжит фокусировать свои претензии к Западу и игнорировать Украину как суверенное государство в поддержку текущих информационных операций, направленных на то, чтобы заставить Запад пойти на упреждающие уступки и оказывать давление на Украину для переговоров", - отметили эксперты ISW.

Россияне пытаются создать образ Украины как "западной пешки", не имеющей реального суверенитета. Так, руководство РФ стремится устранить украинское представительство на будущих переговорах, чтобы вместо этого вести диалог с чиновниками Запада.

По данным ISW, Россия регулярно высказывает свои претензии к Западу по поводу войны в Украине, так Кремль использует желание западных чиновников начать переговоры. РФ это делает, чтобы "получить выгоду от желания Запада к переговорам и создать динамику, при которой западные чиновники чувствуют себя вынужденными пойти на превентивные уступки, чтобы заманить Россию за стол переговоров".

Сообщается, что РФ продолжит изображать украинское представительство как затягивающих войну, а также в дальнейшем будет повторять свои военные цели. Так Кремль стремится заставить Украину пойти на переговоры на условиях, которые более выгодны для России.

Напомним, 22 декабря министры иностранных дел стран G7 обсудили мирные предложения Украины, озвученные Владимиром Зеленским, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что "это вещи, которые каждый должен поддержать".

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