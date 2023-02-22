Американские аналитики объяснили, почему в послании Путина к федеральному собранию было мало конкретики о войне в Украине
В послании российского диктатора Владимира Путина к федеральному собранию РФ не были сформулированы конкретные цели или намерения относительно войны в Украине, однако он усилил несколько давних риторических линий, направленных на то, чтобы выиграть больше места и времени для затяжной войны
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Так, Путин заявил, что Россия начала "специальную военную операцию" в Украине год назад, чтобы защитить людей на "исторических землях России", обеспечить внутреннюю безопасность РФ, устранить угрозу со стороны украинского "неонацистского режима", который, по его словам, существует с 2014 года и защитить население Донбасса.
Также российский диктатор обвинил коллективный Запад в вооружении Украины и размещении баз и биолабораторий вблизи российских границ, тем самым якобы развязав войну против РФ.
Как отмечают в Институте, Путин ошибочно сравнил ВСУ с разными нацистскими дивизиями и поблагодарил российскую армию за борьбу с "нацистской угрозой", а значительная часть его речи была посвящена якобы устойчивости российской экономической, социальной и культурной сфер.
"Речь Путина, в частности, возобновила несколько давних российских информационных операций по оправданию войны и не представила никаких изменений в российском риторическом позиционировании по войне. Он мог бы использовать это событие, чтобы сформулировать новые цели и средства их достижения, например, объявить очередную официальную волну частичной мобилизации, переопределить "специальную военную операцию" как официальную войну или принять дополнительные меры для мобилизации российской оборонно-промышленной базы более конкретным способом", - подчеркнули аналитики.
По словам экспертов, президент РФ сказал очень мало по существу, вероятно, для того, чтобы создать информационные предпосылки для затяжной войны в Украине, не артикулируя конкретные временные цели и представляя войну как экзистенциальную для российского населения.
Также, по их мнению, заявление Путина о приостановлении участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) привлекло больше внимания, чем относительно шаблонное содержание остального выступления.
Ближе к концу своего выступления Владимир Путин заявил, что коллективный Запад использовало СНВ, чтобы попытаться нанести России стратегическое поражение, поэтому Россия прекращает свое участие в Договоре, хотя диктатор подчеркнул, что приостановка не является полным выходом. Путин призвал минобороны России и Росатом обеспечить готовность к испытаниям ядерного оружия.
"Путин сделал это заявление для того, чтобы снова ввести ядерную риторику в информационное пространство, тем самым отвлечь от бессодержательности остальное свое выступление", - говорят в ISW.
Отмечается, многие российские блогеры осудили неспособность российского президента использовать свою речь для выдвижения новых целей войны, изложения новых мер поддержки войны или привлечения российских властей к ответственности за их многочисленные военные неудачи.
Они раскритиковали выступление Путина как шаблонное и без каких-либо значительных действий. Игорь Гиркин, в частности, утверждал, что Путин не сказал ничего значимого в течение 40 минут, были опущены военные поражения России, военные неудачи и экономический спад. И что президент РФ не смог привлечь к ответственности российских чиновников.
Гиркин также выразил разочарование в связи с тем, что Путин "не использовал обращение для официального признания войны, объявления следующих целей или противодействия западным санкциям".
Один из блогеров заявил, что приостановка участия России в СНВ политически символична, но пожаловался, что приостановка не улучшит ситуацию России на поле боя, призвав Россию помешать поставке западной военной помощи Украине.
Другой блогер сравнил Путина с трупом и повторил многие жалобы Гиркина на ответственность и действия. Российские военкоры отметили необходимость решительных действий и призвали Россию содействовать росту и продвижению военачальников, доказавших свою историю решительных действий на поле боя.
А основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин утверждал, что не смотрел выступление российского диктатора в прямом эфире, потому что был слишком занят поставкой боеприпасов, необходимых для продолжения эффективных боевых действий.
- 21 февраля российский диктатор Владимир Путин выступил с посланием к федеральному собранию и заявил, что Россия решила приостановить участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. А также приказал российским военным готовиться к испытаниям ядерного оружия. Также президент РФ не исключил, что может "расширить войну" в случае поставки Украине дальнобойного вооружения.
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