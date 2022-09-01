Американская рок-группа Red Hot Chili Peppers поднял украинский флаг на концерте в Майами
Американская группа Red Hot Chili Peppers поддержала Украину во время концерта, чем и привлекла внимание общества
Об этом сообщает группа Red Hot Chili Peppers на странице в инстаграме.
В Майами солист группы Энтони Кидис вышел на сцену с украинским флагом. Red Hot Chili Peppers опубликовала фото с концерта.
"Любим Украину", - подписали фотографию музыканты.
Музыканты уже не в первый раз поддерживают нашу страну во время концертов.
В комментариях поклонники из Украины благодарят за поддержку и приглашают выступить после победы.
В 2012 и 2016 годах рок-группа Red Hot Chili Peppers выступала в Украине.
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