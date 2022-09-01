Об этом сообщает группа Red Hot Chili Peppers на странице в инстаграме.

В Майами солист группы Энтони Кидис вышел на сцену с украинским флагом. Red Hot Chili Peppers опубликовала фото с концерта.

"Любим Украину", - подписали фотографию музыканты.

Музыканты уже не в первый раз поддерживают нашу страну во время концертов.

В комментариях поклонники из Украины благодарят за поддержку и приглашают выступить после победы.

В 2012 и 2016 годах рок-группа Red Hot Chili Peppers выступала в Украине.

Американский певец инициирует глобальный концерт в поддержку Украины.

Украинский писатель Сергей Жадан во время благотворительных чтений в Люблине получил медаль "Люблин – героям" от городского головы Кшиштофа Жука.

Нино Катамадзе выступила на фестивале в Ривне в поддержку ВСУ.

Группа "Жадан и Собаки" 30 августа отправляется в благотворительный европейский тур в поддержку харьковского добровольческого батальона "Хартия".

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