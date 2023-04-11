Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на оказавшиеся в сети секретные документы Пентагона.

Отмечается, что администрация Джо Байдена сомневается в перспективах украинского контрнаступления – такая оценка датирована началом февраля. В документе с пометкой "секретно" говорится о значительных недостатках в формировании и поддержке сил, а также о вероятности того, что такая операция приведет лишь к "скромным территориальным достижениям".

Согласно полученным данным, стратегия Киева - отвоевывать территории на востоке и продвигаться на юг, чтобы разорвать сухопутный мост РФ в Крым.

Кроме того, разведка указывает, что российские мощные оборонные укрепления и одновременно недостатки в подготовке и поставке боеприпасов в Украину, вероятно, усложнят продвижение вперед и приведут к увеличению количества жертв во время наступления.

Чиновники США считают, что Украина вряд ли сможет освободить столько же территории, сколько удалось прошлой осенью во время прорыва на востоке и юге страны. Об этом военные в марте предупредили украинских коллег, после чего последние начали понимать ограничение своих возможностей и корректировать свои планы в соответствии с этим.