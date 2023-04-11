Американская разведка "скромно" оценивает украинское контрнаступление, - WP
В официальном Вашингтоне сомневаются, что планируемое весеннее контрнаступление ВСУ принесет значительные результаты. В разведке США считают, что украинские силы смогут добиться "скромных результатов"
Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на оказавшиеся в сети секретные документы Пентагона.
Отмечается, что администрация Джо Байдена сомневается в перспективах украинского контрнаступления – такая оценка датирована началом февраля. В документе с пометкой "секретно" говорится о значительных недостатках в формировании и поддержке сил, а также о вероятности того, что такая операция приведет лишь к "скромным территориальным достижениям".
Согласно полученным данным, стратегия Киева - отвоевывать территории на востоке и продвигаться на юг, чтобы разорвать сухопутный мост РФ в Крым.
Кроме того, разведка указывает, что российские мощные оборонные укрепления и одновременно недостатки в подготовке и поставке боеприпасов в Украину, вероятно, усложнят продвижение вперед и приведут к увеличению количества жертв во время наступления.
Чиновники США считают, что Украина вряд ли сможет освободить столько же территории, сколько удалось прошлой осенью во время прорыва на востоке и юге страны. Об этом военные в марте предупредили украинских коллег, после чего последние начали понимать ограничение своих возможностей и корректировать свои планы в соответствии с этим.
- 6 апреля издание The New York Times написало об утечке засекреченных документов, в которых подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением. Пентагон начал расследование.
- Почти сразу же в социальных сетях появилась новая порция тайных документов, предположительно раскрывающих секреты американской национальной безопасности в отношении Украины, Ближнего Востока и Китая.
- Уже 8 апреля в Главном управлении разведки сообщили , что так называемые засекреченные военные документы о планах наступления ВС Украины на самом деле являются подлогом и спецоперацией российских спецслужб. РФ могла подделать документы, чтобы сорвать западную помощь Украине.
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