Американская разведка предупредила союзников об угрозе вторжения России в Украину, - NYT

Об этом сообщает The New York Times .

По информации издания, США убеждают союзников в Европе немедленно разработать меры удерживания России от нападения на Украину как экономические, так и военные.

В частности, сотрудники американских спецслужб предупреждают, что на то, чтобы предотвратить военные действия РФ против Украины, остается немного времени.

На этой неделе директор Национальной разведки США Эврил Гейнс отправилась в Брюссель, чтобы доложить послам стран НАТО данные американской разведки по ситуации в Украине и возможности российского вторжения, отмечают источники газеты.

Они утверждают, что поездка была запланирована давно, и в ее ходе обсуждались и другие вопросы, однако озабоченность действиями России была среди приоритетных тем. США также делятся разведданными из Украины.

Разведывательные службы США и Великобритании считают, что президент России Владимир Путин рассматривает сценарий военных действий для получения контроля над большей частью Украины или дестабилизации страны, достаточной для установления в ней пророссийского правительства.

По данным Центра стратегических и международных исследований, на которые ссылается NYT, Россия направила силы на мыс Опук и оккупированном Крыму и на территорию возле города Павловск в Воронежской области, где разместила танки, артиллерию и ракетные комплексы "Искандер" на расстояние, позволяющее нанести удар. по Украине.

Напомним, 31 октября американское издание The Washington Post обнародовало информацию о том, что США и ЕС фиксируют опрокидывание российских войск в границу с Украиной.

Впоследствии американское издание Politico обнародовало снимки со спутника, свидетельствующие о опрокидывании Россией войск и техники в границы Украины.

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