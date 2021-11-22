Американская разведка показала планы потенциального вторжения России в Украину, - Bloomberg

В течение прошлой недели эти разведывательные данные передали нескольким членам НАТО для того, чтобы подтвердить обеспокоенность США возможными намерениями Путина и дипломатическими методами сдержать его от наступления. Эти данные также были переданы европейским лидерам, которые напрямую общаются с российским президентом. Американцы сообщили дипломатам свои предположения о том, что Путин может готовить вторжение в начале следующего года, поскольку его войска снова массово скапливаются вблизи границы.

Согласно этой информации, почти 100 батальонно-тактических групп, а это около 100 тысяч солдат, перейдут границу Украины со стороны Крыма, со стороны России и через Беларусь. Источники сообщили, что операция будет проходить на местности с неровным рельефом и при низких температурах. Захватив большие территории, они будут готовиться к потенциально долгой оккупации.

Два человека сказали, что около половины этих тактических групп уже на своих позициях. И что вторжение будут поддерживать с воздуха.

Еще два человека сказали, что Москва призвала десятки тысяч резервистов. С момента распада Советского Союза такое происходит впервые.

Один человек сообщил, что США также поделились информацией о значительном росте дезинформационных атак на Киев, и что Москва наняла людей, которые должны дестабилизировать ситуацию в самой Украине.

На прошлой неделе Путин отрицал информацию о намерениях по вторжению. Но назвал этот переполох доказательством того, что его действия привлекли США и союзников. Он также обвинил их в том, что они не серьезно восприняли российские красные линии в отношении Украины.

Америка вместе с другими государствами не говорит, что война неизбежна или что они уверены в серьезности намерений Путина. Источники сообщили, что, вероятно, он еще пока не решил, что делать. В этом месяце государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен сказал: «Я не могу говорить о намерениях россиян. Я просто их не знаю”.

Один из ключевых американских чиновников сообщил, что США при президентстве Байдена продемонстрировали свою волю использовать целый ряд средств для того, чтобы противостоять вредным российским действиям, и будут продолжать поступать так и дальше. Больше комментариев в Белом Доме давать отказались.

Российский лидер в прошлом неоднократно балансировал на грани войны. Раньше он тоже накапливал войска, но тогда все ничем не завершалось. Впрочем, чиновники говорят, что если он захочет, то будет действовать. Они также отмечают, что даже если после апрельской эскалации войска отвели, то оборудование все равно оставили на месте. Таким образом, новое накопление будет происходить быстрее и легче.

Украина для Путина — это дело, которое он не завершил после аннексии Крыма в 2014 году. Он видит Украину частью России и свирепствует из-за любых ее отношений с Западом. Особенно его раздражают отношения с НАТО, которые находятся в процессе формирования. Хотя он и говорит, что не хочет войны, но на прошлой неделе сообщил, что его цель — это как можно дольше сдерживать США и союзников для того, чтобы "никто даже не думал провоцировать ненужный нам конфликт на наших западных рубежах". Он раскритиковал США и другие страны за то, что они строят военную инфраструктуру в Украине, наращивают военные учения в Черном море, а военные самолеты летают у российских границ.

Российские чиновники сказали, что они хотят, чтобы НАТО прекратило расширение сотрудничества с Украиной. Поскольку Москва видит в этом накопление войск у своих границ. Говорили также о том, что последний саммит между Путиным и президентом США Джо Байденом должен был ослабить напряжение. В то же время российские власти понимают, что любая попытка захватить большую часть украинской территории столкнется с серьезным общественным сопротивлением на земле и повлечет быстрые западные санкции, которые могут сильно ударить по российской экономике. Об этом сказали люди, приближенные к руководству.

В дальнейшем возможны дипломатические проблемы. Хотя в США думают над тем, чтобы продлить и расширить пакет сдерживающих мер, введенный в этом году во время предварительного накопления войск. В этот пакет могут включить санкции.

На прошлой неделе министр обороны Украины Алексей Резников побывал в Вашингтоне и попросил Пентагон больше помощи в защите воздушного пространства страны и ее побережья. Повторяя беспокойство США, глава военной разведки Украины рассказал изданию Military Times о том, что Россия может готовить нападение уже в конце января или начале февраля. Во время этого нападения могут использовать авиацию, морскую пехоту и вторжение через Белоруссию.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, побывавший на прошлой неделе в Брюсселе, сказал на выходных в эфире украинского телевидения о том, что вторжение точно является одним из вариантов Москвы. И чтобы его умерить, Киеву нужна помощь других.

Спикер Кремля Дмитрий Песков в воскресенье опроверг такие разговоры, сказав, что "эту истерику создают искусственно".

«Обвиняющие нас в необычной военной активности на нашей собственной территории сами отправляют свои вооруженные силы за океан. Я имею в виду Соединенные Штаты Америки. Это не очень логично и не очень честно”, – сказал он во время интервью на государственном телевидении.

Для Байдена действия российского президента представляют множество вызовов. Они могут проверять желание его администрации военно вмешаться в конфликт с океаном. Лишь несколько месяцев назад Америка неслаженно выводила свои войска из Афганистана после продолжавшегося там двадцатилетнего конфликта. Сейчас Байден должен сосредоточить свою политическую силу на внутренних проблемах: на экономике, росте цен на бензозаправках и в магазинах.

Последние трения появились на более широком фоне. Вопрос не только в массовом накоплении войск. Рекордный рост цен на газ сделал Европу уязвимой перед российскими поставками. Члены Европейского Союза, включая Польшу, обвинили Россию в том, что она поддерживает кризис с мигрантами, когда ее союзница Беларусь пытается перебросить беженцев в ЕС. А испытание российского оружия, взорвавшее на орбите спутник от которого осталось очень много обломков, повлекло за собой обвинение со стороны США. В Вашингтоне говорят, что такие действия угрожали безопасности команды Международной космической станции.

Впрочем, один человек, знакомый с американскими разведывательными данными, сказал, что это все не считают частью более широкого плана. Российский президент просто использует такие вещи с выгодой для себя.

Напряженные отношения между Россией и Украиной разразились в 2014 году, когда Москва аннексировала Крымский полуостров и поддержала сепаратистов на востоке страны. Это спровоцировали скорые американские и европейские санкции. Но конфликт продолжается. За это время на востоке Украины погибли около 14 тысяч человек. Два источника сказали, что сейчас любое нападение будет значительно серьезнее семи лет назад.

Один человек сообщил, что союзникам нужно быстро согласовать потенциальный общий ответ. Если она будет применена, она должна быть бескомпромиссной и полной. Хотя возможность сдержать Путина по-прежнему остается. На этой фазе пока неясно, сюда ли будет включаться возможный военный ответ. В воскресенье министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сказал, что любое нарушение украинской границы приведет к "чрезвычайно серьезным последствиям".

Другой человек сообщил о том, что может прекратить сотрудничество с Россией. Чиновники обращали внимание на небольшие сдвиги во взаимоотношениях с Россией после июньской встречи Байдена и Путина в Женеве. К примеру, они договорились бороться с климатическими изменениями. Именно поэтому последние маневры Москвы еще больше поражают, добавил этот человек.

В Москве американское предупреждение о вторжении воспринимают как признак того, что Вашингтон, по крайней мере, пока, не намерен идти на компромисс, и создает против России транс-атлантический альянс. "США закладывают основы для общего санкционного ответа", - сказал Дмитрий Суслов, эксперт по отношениям России с США и Европой в московской Высшей школе экономики.

Хотя западные страны пока не знают намерений Кремля, они убеждены, что военные варианты возможны. И они почти не сомневаются в том, что если в новом году Путин решит что-то делать, то увиденное и услышанное ими показывает, что это может быть полномасштабное наступление. Люди, знакомые с информацией, которой США поделились с союзниками, говорят, что уверены в ее надежности.

Альберто Нарделли и Дженнифер Джейкобс, Bloomberg



Перевод: Юрий Физер