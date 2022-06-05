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Американская разведка недооценила способность Украины к сопротивлению РФ и меняет методики анализа, - AP

5 июня, 2022 воскресенье
09:37
война с Россией

Американская разведка пересматривает методики анализа данных после того, как недооценила способность Украины противостоять российской агрессии

Об этом сообщает AP .

В агентстве пришли к выводу, что ошибочные оценки разведки, в которых не учитывались "воля и борьба", привели к тому, что от правительства Афганистана Запад ожидал эффективного сопротивления талибам, а от Украины – быстрой капитуляции перед РФ.

В обоих случаях события развивались по противоположным сценариям. Поэтому спецслужбы США намерены пересмотреть свои методики анализа и включить в них дополнительные факторы.

Источники сообщили, что на рассмотрении находятся два ключевых вопроса – почему Россия воюет хуже, а Украина защищается лучше, чем ожидали западные разведки.

Собеседники AP отмечают, что перед полномасштабной войной было достаточно доказательств решимости Украины. Анексия Крыма в 2014 году и восемь лет агрессии РФ на Донбассе ужесточили отношение украинского общества к Москве, а ВСУ прошли через годы обучения и получали оружие из США.

В то же время источники отмечают, что хотя Россия постоянно вела гибридные войны, она не проводила больших наземных операций с 1980-х годов, а многие заявленные кремлем военные возможности не были испытаны на практике. Экспорт оружия из РФ создавал впечатление, что у него гораздо больше готовых к развертыванию ракетных систем и самолетов, чем оказалось на самом деле.

Среди других проблем российской армии специалисты называют плохое нравственное состояние, злоупотребление военными РФ наркотиками и алкоголем, а также отсутствие квалифицированного низшего командного состава.

Бывший директор разведуправления Пентагона генерал-лейтенант в отставке Роберт Эшли заверил, что разведчики все знали, но не ожидали, что эти факторы повлекут за собой каскадный обвал и сделают трудновыполнимыми даже самые простые операции.

Также источники AP утверждают, что США перед началом полномасштабного вторжения рекомендовали Украине перебросить войска из Донбасса для укрепления обороны Киева. Однако тогда президент Владимир Зеленский и его команда игнорировали предупреждение, возможно, чтобы не допустить панику. По мнению одного из американских чиновников, это могло произойти потому, что Зеленский до этого никогда не проходил через кризис такого уровня. В конце концов, он получил всемирное признание за то, что после начала вторжения отказался покинуть Украину и сумел взять ситуацию под контроль.

  • 4 июня командир оперативно-тактической группировки "Север" бригадный генерал Дмитрий Красильников заявил, что в ВСУ до конца не верили , что россияне начнут широкомасштабное вторжение сразу по всем фронтам.

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Мир
русская агрессия
США
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