Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"США не оказывают влияния на Иран, поскольку не имеют никаких отношений с Ираном. Китай этим воспользовался. Китай имеет отношения с Ираном, Саудовской Аравией, и это дипломатическое и политическое поражение для США, для Западного мира. На этой неделе был опубликован годовой отчет американской разведки об угрозах безопасности США и союзников. Китай находится на первом городе. Китай, Россия, Иран и Северная Корея угрожают безопасности США. Эти четыре страны - это современная весть зла", - отметил Айзенберг.



Профессор Нью-Йоркского университета подчеркнул, что США следует подумать над тем, как изменить эту траекторию.



"Если Китай будет двигаться дальше, в плане усиления своего влияния, к чему Китай так стремится, то будет тяжело всему цивилизованному миру. Увеличение китайского влияния – это уменьшение влияния цивилизованного мира, уменьшение влияния демократических стран", – подчеркнул Айзенберг.