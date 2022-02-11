Американская разведка намеренно предоставляла Белому дому тревожные сценарии эскалации РФ против Украины для сдерживания России, - CNN
Разведка США намеренно предоставляла Белому дому тревожные сценарии российской эскалации против Украины – это входило в план сдерживания России
Об этом сообщает CNN .
Источник в Белом доме сообщил, что есть признаки того, что эта стратегия сработала и президента России Владимира Путина неожиданно застали.
По его словам, перехваченные данные разведчиков Совета нацбезопасности США заставили российские спецслужбы сетовать на разоблачение их планов. Благодаря этому в Кремле могут задаваться вопросом, удастся ли им воплотить агрессивные планы и сохранить их в тайне.
Такая стратегия привела к конфликтам с американскими СМИ, потому что Белый дом не предоставлял доказательства своих заявлений.
По данным источника, информация обычно поступала в форме заявлений представителей разведки, а чиновники фактически просили журналистов сообщить эти данные без подтверждения.
- Напомним, 3 февраля The New York Times сообщило , что разведка Соединенных Штатов Америки разоблачила план России сфабриковать видео, на котором изображено нападение украинцев на российскую территорию или русскоязычных людей на Востоке Украины и использовать это как повод для вторжения.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.89
Покупка 27.89Продажа 28.16
-
EUR
Покупка 31.73Продажа 32.17
- Актуальное
- Важное