Американская разведка намеренно предоставляла Белому дому тревожные сценарии эскалации РФ против Украины для сдерживания России, - CNN

Об этом сообщает CNN .



Источник в Белом доме сообщил, что есть признаки того, что эта стратегия сработала и президента России Владимира Путина неожиданно застали.



По его словам, перехваченные данные разведчиков Совета нацбезопасности США заставили российские спецслужбы сетовать на разоблачение их планов. Благодаря этому в Кремле могут задаваться вопросом, удастся ли им воплотить агрессивные планы и сохранить их в тайне.



Такая стратегия привела к конфликтам с американскими СМИ, потому что Белый дом не предоставлял доказательства своих заявлений.



По данным источника, информация обычно поступала в форме заявлений представителей разведки, а чиновники фактически просили журналистов сообщить эти данные без подтверждения.

Напомним, 3 февраля The New York Times сообщило , что разведка Соединенных Штатов Америки разоблачила план России сфабриковать видео, на котором изображено нападение украинцев на российскую территорию или русскоязычных людей на Востоке Украины и использовать это как повод для вторжения.