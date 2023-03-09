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Американская разведка: армия РФ не способна на масштабное наступление в этом году

9 мартa, 2023 четверг
00:23
война с Россией

Из-за санкций на поставку оружия и другие ограничения, наложенные Западом, ресурсов России хватает только на "текущий уровень наступательных операций", а к большим достижениям армия РФ не готова

Об этом, как пишет "Голос Америки", заявила на слушаниях в комитете по разведке сената США директор национальной разведки Аврил Гейнс.

"Если Россия не приступит к обязательной мобилизации и не найдет значительных источников поставок боеприпасов из третьих стран, ей будет все сложнее поддерживать даже текущий уровень наступательных операций в ближайшие месяцы, а значит, она может полностью перейти к содержанию и обороне территорий, которые они сейчас оккупируют", – сказала Гейнс, представляя доклад от имени разведывательного сообщества США.

Гейнс добавила, что, понимая это, Путин, вероятнее всего, рассчитывает на то, что время работает на него и сможет достичь своих стратегических целей в Украине в случае длительного продолжения войны.

В то же время Россия в результате полномасштабного вторжения в Украину понесла потери, которые потребуют лет восстановления. Теперь она будет представлять меньшую военную угрозу для Европы и не сможет быть активным игроком на глобальной арене в Евразии, как раньше. Впрочем, это может побудить Москву применять асимметричные методы и искать партнеров.

"В результате Россия будет еще больше полагаться на асимметричные варианты, такие как ядерный, кибернетический, космический потенциал и на Китай", – отметила Гейнс.

Украина, по словам Гейнс, также терпит тяжелые потери в боях на востоке, что влияет на ее способность провести успешное контрнаступление позже этой весной.

Также она сказала, что американское разведывательное сообщество вовлечено в сотрудничество в процессе документирования российских военных преступлений в Украине, чтобы привлечь РФ и исполнителей этих преступлений к ответственности за их действия. Речь, в частности, о бомбардировке украинских энергетических объектов и сетей, а также любых других объектах невоенного назначения, депортации в Россию украинских граждан, создании фильтрационных лагерей.

  • С 24 февраля 2022 года по 22 февраля 2023-го в Украине зарегистрировали 68 тысяч военных преступлений россиян, которые привели к гибели 9 655 человек. Реальные же цифры значительно больше

 
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