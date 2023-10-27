Американская певица Тейлор Свифт стала миллиардершей
Американская певица Тейлор Свифт вошла в список миллиардеров. Она одна из немногих артисток, достигших такого статуса благодаря музыке и выступлениям
Об этом пишет Bloomberg.
Отмечается, что собственный капитал певицы составляет $1,1 млрд благодаря успеху тура Eras.
"Она одна из немногих артисток, достигших такого статуса благодаря музыке и выступлениям, результату труда и таланта, а также умелому маркетингу и времени", - говорится в сообщении.
Согласно оценкам Bloomberg Economics, 53 концерта певицы в США в этом году прибавили $4,3 млрд к валовому внутреннему продукту страны.
Также Bloomberg пишет, что впереди певицы запланированы еще 89 выступлений.
- Недавно Тейлор Свифт побила очередной рекорд – она стала первой певицей, прослушиваемой 100 млн слушателей на платформе Spotify ежемесячно.
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