Американская певица Тейлор Свифт стала миллиардершей

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что собственный капитал певицы составляет $1,1 млрд благодаря успеху тура Eras.

"Она одна из немногих артисток, достигших такого статуса благодаря музыке и выступлениям, результату труда и таланта, а также умелому маркетингу и времени", - говорится в сообщении.

Согласно оценкам Bloomberg Economics, 53 концерта певицы в США в этом году прибавили $4,3 млрд к валовому внутреннему продукту страны.

Также Bloomberg пишет, что впереди певицы запланированы еще 89 выступлений.