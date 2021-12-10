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Американская певица Тейлор Свифт предстанет перед судом по обвинению в плагиате

10 декабря, 2021 пятница
16:36
Культура

В США суд присяжных рассмотрит дело певицы Тейлор Свифт о нарушении авторских прав в песне Shake it off

Об этом пишет BBC.

Певицу обвиняют в том, что она украла текст для Shake It Off из другой песни.

Судья не удовлетворил просьбу исполнительницы о прекращении дела, объяснив, что присяжные могут выяснить, является ли ее песня, вышедшая в 2014 году, плагиатом трека Playas Gon' Play 2001 года женской группы 3LW.

В обеих песнях есть фразы "игроки будут играть" и "ненавистники будут ненавидеть".

Ранее судья Майкл Фицджеральд отклонил иск, назвав трек слишком банальным, чтобы быть защищенным авторским правом. Он процитировал 13 более ранних песен, содержащих схожие слова.

Однако создатели трека Playas Gon' Play Шон Холл и Натан Батлер обжаловали это решение.

Тейлор Свифт настаивала на вынесении упрощенного судебного решения – немедленного определения о том, что оно не нарушало авторских прав, но 10 декабря суд отклонил его требование. Теперь дело будет рассмотрено присяжными.

  • Тейлор Свифт – американская певица, обладательница десяти премий Грэмми. Ее песня Shake It Off достигла первого места чартов США, Австралии и Канады.

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Новости
США
Тейлор Свифт
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