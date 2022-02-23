Американская певица Шер публично поддержала Украину на фоне российской агрессии
Американская певица Шер назвала президента России Владимира Путина деспотом и призвала остановить его и добавила, что Украина важна для США
Об этом она написала в Twitter.
Шер опубликовала в своем посте, в котором поддержала действия США и объяснила, чего хочет Путин, и почему Украина важна для США.
"Почему Украина важна для США? Путин деспот, уничтожающий героев, и, если представится шанс, Путин поглотит суверенные страны, пока не воскресит СССР. Европа станет маленькой и незащищенной. Россия, Китай, Саудовская Аравия хотят победить нас. И видят прекрасный случай". . Они распространяют ненависть, распределение, слабость", - написала она.
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