Американская певица Шер публично поддержала Украину на фоне российской агрессии

Об этом она написала в Twitter.



Шер опубликовала в своем посте, в котором поддержала действия США и объяснила, чего хочет Путин, и почему Украина важна для США.



"Почему Украина важна для США? Путин деспот, уничтожающий героев, и, если представится шанс, Путин поглотит суверенные страны, пока не воскресит СССР. Европа станет маленькой и незащищенной. Россия, Китай, Саудовская Аравия хотят победить нас. И видят прекрасный случай". . Они распространяют ненависть, распределение, слабость", - написала она.