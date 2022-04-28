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Американская организация Halifax International Security Forum подарит Украине спутники дистанционного зондирования Земли

28 апреля, 2022 четверг
13:26
война с Россией

Некоммерческая американская организация Halifax International Security Forum подарит Украине спутниковую группу для дистанционного зондирования Земли

Об этом сообщает dev.ua.

По предварительным данным, некоммерческая организация Halifax International Security Forum приступила к сбору финансов для изготовления и передачи Украине спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).
Цель - $10 млн "для покупки Украиной собственной специализированной группы с несколькими спутниками высокого разрешения, зарегистрированными под украинским флагом".

Стало известно, что сбором средств занимается Фонд победы Украины, специально созданный Halifax International Security Forum.

Halifax считает, что, несмотря на помощь от США и коммерческих спутниковых операторов, Украине было бы удобнее и выгоднее с точки зрения безопасности иметь собственную группу.

"Это позволило бы Украине отслеживать все: от передвижения российских солдат до определения путей эвакуации для миллионов беженцев", - комментируют в Halifax.

Производителем спутников уже назначена аргентинская компания Satellogic.


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