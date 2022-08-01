Американская нефтесервисная компания Baker Hughes уходит из РФ
Компания Baker Hughes, которая входит в так называемую Большую четверку нефтесервисных компаний, продает свой российский бизнес и уходит с рынка РФ
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Новый бизнес будет работать вне зависимости от Baker Hughes, в частности – под независимым брендом, и возьмет на себя все текущие активы, пассивы и коммерческие обязательства OFS Russia", – сообщили в Baker Hughes.
Baker Hughes уже подписала соглашение о продаже своего бизнеса Oilfield Services в России ("OFS Russia") местному менеджменту. Соглашение является следствием предварительного решения о приостановлении новых инвестиций в России и обязательства соблюдать действующие законы и санкции, отмечают в компании.
Ожидается, что сделка будет завершена во второй половине 2022 года после одобрения властями РФ. В ходе процесса выхода с российского рынка компания будет поддерживать своих сотрудников, что обычно означает сохранение заработной платы до завершения сделки.
Известно, что в "Большую четверку" нефтесервисных компаний входят Baker Hughes (BHI), Halliburton (HAL), Schlumberger (SLB) и Weatherford International (WFT). Такие компании занимаются бурением скважин, их ремонтом, исследованиями, строительством инфраструктуры, обслуживанием нефтепромышленного оборудования.
- 14 июля аналитик фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Мария Золкина заявила, что потеряв нефтяной рынок в Европе Россия его уже не вернет. "Новый поставщик, который зайдет на рынок, будет на 10-15 лет обеспечен в плане поставки нефти. Россия точно с этого рынка уйдет и на этот рынок должны с интересом и удовольствием зайти другие – например, Катар, который уже запланировал увеличить добычу более чем на 40%", - сказала она.
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