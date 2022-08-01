Американская нефтесервисная компания Baker Hughes уходит из РФ

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Новый бизнес будет работать вне зависимости от Baker Hughes, в частности – под независимым брендом, и возьмет на себя все текущие активы, пассивы и коммерческие обязательства OFS Russia", – сообщили в Baker Hughes.

Baker Hughes уже подписала соглашение о продаже своего бизнеса Oilfield Services в России ("OFS Russia") местному менеджменту. Соглашение является следствием предварительного решения о приостановлении новых инвестиций в России и обязательства соблюдать действующие законы и санкции, отмечают в компании.

Ожидается, что сделка будет завершена во второй половине 2022 года после одобрения властями РФ. В ходе процесса выхода с российского рынка компания будет поддерживать своих сотрудников, что обычно означает сохранение заработной платы до завершения сделки.

Известно, что в "Большую четверку" нефтесервисных компаний входят Baker Hughes (BHI), Halliburton (HAL), Schlumberger (SLB) и Weatherford International (WFT). Такие компании занимаются бурением скважин, их ремонтом, исследованиями, строительством инфраструктуры, обслуживанием нефтепромышленного оборудования.

14 июля аналитик фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Мария Золкина заявила, что потеряв нефтяной рынок в Европе Россия его уже не вернет. "Новый поставщик, который зайдет на рынок, будет на 10-15 лет обеспечен в плане поставки нефти. Россия точно с этого рынка уйдет и на этот рынок должны с интересом и удовольствием зайти другие – например, Катар, который уже запланировал увеличить добычу более чем на 40%", - сказала она.

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