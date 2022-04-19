Американская компания Westinghouse предоставила гуманитарную помощь украинским АЭС
Westinghouse направила средства безопасности и связи, радиационной защиты и контроля
Об этом Энергоатом сообщил в своем телеграм-канале во вторник, 19 апреля.
"Westinghouse передала на АЭС партию гуманитарной помощи, в том числе средства безопасности и связи, радиационной защиты и контроля", - говорится в сообщении.
В компании объяснили, что это оборудование крайне важно, поскольку усилит системы аварийной готовности и реагирования Энергоатома, а также защиту украинских АЭС от российской угрозы.
"С начала войны России против Украины позиция компании Westinghouse четкая и однозначная: жесткое осуждение действий России и помощь атомным электростанциям Энергоатома для совместного противодействия российской агрессии", - подчеркнули в НАЭК.
Напомним, глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин сообщил об открытии линии сборки топлива по технологии Westinghouse в Украине.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.45
Покупка 30.45Продажа 31.97
-
EUR
Покупка 32.76Продажа 34.54
- Актуальное
- Важное