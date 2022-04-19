Американская компания Westinghouse предоставила гуманитарную помощь украинским АЭС

Об этом Энергоатом сообщил в своем телеграм-канале во вторник, 19 апреля.

"Westinghouse передала на АЭС партию гуманитарной помощи, в том числе средства безопасности и связи, радиационной защиты и контроля", - говорится в сообщении.

В компании объяснили, что это оборудование крайне важно, поскольку усилит системы аварийной готовности и реагирования Энергоатома, а также защиту украинских АЭС от российской угрозы.

"С начала войны России против Украины позиция компании Westinghouse четкая и однозначная: жесткое осуждение действий России и помощь атомным электростанциям Энергоатома для совместного противодействия российской агрессии", - подчеркнули в НАЭК.

Напомним, глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин сообщил об открытии линии сборки топлива по технологии Westinghouse в Украине.

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