Американская компания-производитель "Виагры" прекратила поставки препарата в РФ
Американская компания Viatris, которой принадлежат права на бренд "Виагра", прекратила поставки препарата в Россию. В РФ заявили, что будут работать над созданием аналогов
Об этом пишут росСМИ.
В пресс-службе Минпромторга РФ пояснили, что компания проинформировала об остановке поставок таблеток "Виагра" в 2022 году.
В ведомстве отметили, что силденафил, являющийся действующим веществом в американском препарате, не производится в России, однако создать технологическую возможность производства препаратов с таким же действующим веществом можно. Полный цикл производства включает синтез фармацевтической субстанции.
"Для обеспечения локального производства в рамках государственной программы "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" был поддержан проект по организации и проведению клинических исследований препарата МНН силденафил в лекарственной форме таблетки", - сказали в пресс-службе ведомства.
В Минздраве РФ заявили, что в аптеках можно найти другие зарубежные аналоги. Также там призывали граждан покупать препараты для усиления потенции только по рецепту врача.
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