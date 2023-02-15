Об этом пишут росСМИ.

В пресс-службе Минпромторга РФ пояснили, что компания проинформировала об остановке поставок таблеток "Виагра" в 2022 году.

В ведомстве отметили, что силденафил, являющийся действующим веществом в американском препарате, не производится в России, однако создать технологическую возможность производства препаратов с таким же действующим веществом можно. Полный цикл производства включает синтез фармацевтической субстанции.

"Для обеспечения локального производства в рамках государственной программы "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" был поддержан проект по организации и проведению клинических исследований препарата МНН силденафил в лекарственной форме таблетки", - сказали в пресс-службе ведомства.

В Минздраве РФ заявили, что в аптеках можно найти другие зарубежные аналоги. Также там призывали граждан покупать препараты для усиления потенции только по рецепту врача.