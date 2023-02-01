Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Таким образом, концерн намерен помочь украинским военным отразить новое большое наступление России.

Однако соглашение потребует от Киева потратить около $10 миллионов на доставку Reaper и около $8 миллионов в год на техническое обслуживание.

Предложение будет включать также наземную станцию управления для управления БПЛА почти в любом месте.

"General Atomics обсуждала потребности украинских вооруженных сил с их правительством в течение многих месяцев и продолжает поддерживать их всеми возможными способами", - рассказал спикер General Atomics Марк Бринкли.

Представитель General Atomics добавил, что компания не может комментировать конкретные соглашения, но там уверены, что Украине нужно такое оборудование как Reaper и как можно скорее.

Справка: MQ-9 Reaper – это ударно-разведывательный беспилотник, способный летать на дальность до 1 900 км на скорости свыше 300 км/час. Он может подниматься на 15 км и быть в воздухе до 28 часов. Дрон может нести высокоточные ракеты.

Ранее Минобороны обсудило с производителем боевых дронов Switchblade поставки вооружения для нужд ВСУ.

А 31 января украинским разведчикам передали в Донецкую область еще 12 беспилотных летательных аппаратов SKIF и STEN-2 из "Армии дронов".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb