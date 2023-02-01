Американская компания предлагает Украине приобрести дроны MQ-9 Reaper за доллар
Исполнительный директор американской General Atomics, производящей Reapers, Линден Блю, предложил украинским властям приобрести два боевых дрона MQ-9 Reaper за символическую сумму в один доллар
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Таким образом, концерн намерен помочь украинским военным отразить новое большое наступление России.
Однако соглашение потребует от Киева потратить около $10 миллионов на доставку Reaper и около $8 миллионов в год на техническое обслуживание.
Предложение будет включать также наземную станцию управления для управления БПЛА почти в любом месте.
"General Atomics обсуждала потребности украинских вооруженных сил с их правительством в течение многих месяцев и продолжает поддерживать их всеми возможными способами", - рассказал спикер General Atomics Марк Бринкли.
Представитель General Atomics добавил, что компания не может комментировать конкретные соглашения, но там уверены, что Украине нужно такое оборудование как Reaper и как можно скорее.
Справка: MQ-9 Reaper – это ударно-разведывательный беспилотник, способный летать на дальность до 1 900 км на скорости свыше 300 км/час. Он может подниматься на 15 км и быть в воздухе до 28 часов. Дрон может нести высокоточные ракеты.
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