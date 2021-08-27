Американская компания поставит в Украину 75 тыс. тонн угля, - ДТЭК

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.



"ДТЭК "Энерго" и "Центрэнерго" согласовали с американской компанией поставку 75 тыс. тонн энергетического угля. Судно с топливом прибудет в Украину в ближайшие месяцы. Объем угля будет распределен равными частями (по 37,5 тыс. тонн) для нужд ТЭС частной и государственной генераций ", - говорится в сообщении.



По словам генерального директора ДТЭК Ильдара Салеева, обеспечить импорт угля стало возможным благодаря нормализации ситуации на рынке электроэнергии, которая позволила достичь экономически обоснованных цен и таким образом найти необходимые ресурсы для подготовки генерации к осенне-зимнему периоду.



В "Центрэнерго" отметили, что дополнительные запасы угля позволят спокойно пройти отопительный сезон без необходимости использования газа или импорта электроэнергии. При этом Центрэнерго остается единственным потребителем угля шахт, который почти полностью обеспечивает потребности предприятий.



В пресс-службе отметили, что для стабильного прохождения отопительного сезона и обеспечения потребностей генерации топливом за семь месяцев этого года на шахтах ДТЭК "Энерго" ввели в работу 17 новых лав и добыли почти 10 млн тонн газового угля.

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