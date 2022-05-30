Американская компания Netflix официально ушла из России
Отныне российские абоненты не могут воспользоваться услугами Netflix. Стриминговый сервис официально ушел из России
Об этом информируют на Barrons .
Компания ушла из России из-за войны в Украине. Сайт и приложения Netflix больше недоступны, подписчики больше не имеют доступа к сервису.
Выход из российского рынка был объявлен в марте. Пресс-секретарь Netflix сказал, что компания дождалась конца текущего расчетного цикла, прежде чем отключать клиентов.
В апрелевом письме к акционерам компания Netflix заявила, что потеряла 700 000 платных подписчиков в результате выхода из России, обвиняя изъятие в первом глобальном падении подписчиков за десятилетие.
Netflix является ведущей мировой стриминговой платформой с 221,8 миллиона подписчиков на конец 2021 года. Компания входит в ряд иностранных компаний, объявивших о приостановлении деятельности или полном выходе из России после начала войны в Украине 24 февраля.
- 27 мая американский стриминговый сервис Netflix перестал открываться у пользователей из России без VPN.
- Напомним, 6 марта Netflix приостановил работу в РФ в знак протеста против полномасштабного вторжения страны в Украину.
- Позже сервис убрал свое приложение из магазинов App Store и Google Play в России.
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