Об этом информируют на Barrons .

Компания ушла из России из-за войны в Украине. Сайт и приложения Netflix больше недоступны, подписчики больше не имеют доступа к сервису.

Выход из российского рынка был объявлен в марте. Пресс-секретарь Netflix сказал, что компания дождалась конца текущего расчетного цикла, прежде чем отключать клиентов.

В апрелевом письме к акционерам компания Netflix заявила, что потеряла 700 000 платных подписчиков в результате выхода из России, обвиняя изъятие в первом глобальном падении подписчиков за десятилетие.

Netflix является ведущей мировой стриминговой платформой с 221,8 миллиона подписчиков на конец 2021 года. Компания входит в ряд иностранных компаний, объявивших о приостановлении деятельности или полном выходе из России после начала войны в Украине 24 февраля.

27 мая американский стриминговый сервис Netflix перестал открываться у пользователей из России без VPN.

Напомним, 6 марта Netflix приостановил работу в РФ в знак протеста против полномасштабного вторжения страны в Украину.

Позже сервис убрал свое приложение из магазинов App Store и Google Play в России.

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