Американская компания не будет закупать двигатели для космических ракет в России

Об этом заявил гендиректор компании Тони Брюно, передает The Verge.

Компания в середине десятилетия окончательно откажется от использования ракеты-носителя Atlas V, первая ступень которой оснащена российским двигателем РД-180, заменив ее новой - Vulcan. До ULA планирует осуществить еще 29 миссий с использованием Atlas V.

Брюно отметил, что в настоящее время три или четыре двигателя типа РД-180 установлены на ракетах Atlas V для будущих миссий, остальные - на складах.



Когда РФ оккупировала Крым и часть Донбасса, Конгресс США запретили ВВС страны запускать свои спутники на Atlas V и решили прекратить запуски в интересах Пентагона до 2022 года. Atlas V долгое время считались самыми надежными, но превышали по цене запуска те же SpaceX Илона Маска. Запуск ракеты Маска Falcon 9 обходится в около $ 62 млн, а запуск Atlas V - в $ 100 млн (к снижению стоимости - $ 187 млн).