Американская компания Halliburton экспортировала в Россию оборудование для добычи нефти и газа на $7,1 млн после якобы выхода с рынка, - The Guardian

Об этом сообщает The Guardian.

В отчетах есть информация, что дочерние компании Halliburton экспортировали оборудование на сумму 5 729 600 долларов в свой бывший филиал в России в течение шести недель после продажи. В основном товар доставлялся из США и Сингапура, но информация свидетельствует, что товар имеет происхождение и других стран, включая Великобританию, Бельгию и Францию.

Halliburton экспортировала в Россию разные типы оборудования: от насосов до гаечных ключей для бурения скважин и добавок к цементу.

Вместе с тем, в сентябре этого года компания Halliburton, которая является одним из крупнейших в мире поставщиков оборудования и услуг для разведки нефти и газа, продала свой офис в РФ, и начала давление на все американские компании, чтобы они также прекратили свою деятельность на территории РФ после ее вторжения в Украину.

6 октября 2022 года дочерние компании завершили основную часть экспорта, но согласно записям, последняя партия, была по цене 2939,40 долларов 24 октября 2022 года из Малайзии в фирму под названием Sakhalin Energy, разрабатывающую нефтегазовый проект "Сахалин-2" России и инвестором которой является Газпром.

До декабря 2022 года поставок не было, но затем импорт оборудования Halliburton в Россию возобновился из двух фирм, не связанных с Halliburton. Импорт происходил из Турции, поэтому общая стоимость экспорта оборудования Halliburton в Россию с момента прекращения деятельности компании была примерно 7 163 317 долларов.

Halliburton опубликовала валовую прибыль за год в размере 4,052 миллиарда долларов, что на 63,19% больше, чем в прошлом, несмотря на списание 300 млн долларов от продажи доли в РФ.

Глава комитета иностранных дел Сената США Боб Менендес написал Halliburton и их конкурентам SLB и Baker Hughes, что "очень озабочен" сообщениями о том, что продажи компаний в РФ продолжались в 2022 году. Он обвинил руководство в стремлении "получить прибыль", а не в солидарности с Украиной.

В Halliburton заявили, что они были первой крупной нефтесервисной компанией, которая вышла из России в полном соответствии с санкциями и уже больше года не проводят там операции.

Украина возмущена очень медленным выходом крупных промышленных компаний Запада по российской экономике. Глеб Каневский, исполнительный директор киевского мозгового центра StateWatch сказал, что такие компании, как Halliburton, следует поощрять прозрачность того, как они гарантируют, что их продукция не попадает на российский рынок.