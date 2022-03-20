Американская IT-компания Netcracker покидает рынок России

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михало Федоров.

Компания останавливает в России продажи и инвестиции, а также закрывает учебные центры и прекращает наем людей.

"Работа с учебными центрами для студентов – важная часть процесса хайринга для компании: людей учили с нуля и брали на работу. Теперь этих центров в РФ не будет", – пишет Федоров.

Справка: Netcracker Technology разрабатывает и внедряет уникальные IT-решения для телеком-операторов по всему миру. Создает десятки инновационных продуктов и является мировым лидером в сфере решений BSS/OSS, готовых к использованию облаком. Клиентами Netcracker являлись десятки крупных компаний в РФ.

Напомним, немецкая группа компаний Bosch, занимающаяся технологиями в автомобильной и промышленной сфере, сворачивает свою деятельность в России.