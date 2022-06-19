Об этом информирует в фейсбуке Группировка Объединенных сил.

Украинские бойцы признаются, что 155 мм гаубицы М-777 – это грозное оружие, высокая маневренность и мощная сила. Враг постоянно охотится за ними и не жалеет для поражения ракет и снарядов.

"Предпочтительно нашими целями являются артиллерийские подразделения рашистов, прикрываем нашу пехоту. Не брезгуем и другой боевой техникой, наносим огневое поражение и по живой силе противника. Мы не перебираем. Нам дают цель - и наша задача ее уничтожить", - говорит командир одного из подразделений , выполняющих боевые задания на Бахмутском направлении Донетчины, Злой.

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