Американская гаубица М-777 на Донетчине уничтожает российских оккупантов
На Бахмутском направлении Донетчины воины 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Данила Апостола уничтожают российских захватчиков из американских гаубиц М-777
Об этом информирует в фейсбуке Группировка Объединенных сил.
Украинские бойцы признаются, что 155 мм гаубицы М-777 – это грозное оружие, высокая маневренность и мощная сила. Враг постоянно охотится за ними и не жалеет для поражения ракет и снарядов.
"Предпочтительно нашими целями являются артиллерийские подразделения рашистов, прикрываем нашу пехоту. Не брезгуем и другой боевой техникой, наносим огневое поражение и по живой силе противника. Мы не перебираем. Нам дают цель - и наша задача ее уничтожить", - говорит командир одного из подразделений , выполняющих боевые задания на Бахмутском направлении Донетчины, Злой.
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