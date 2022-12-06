Американская актриса Кирсти Элли умерла от рака

Об этом пишет BBC со ссылкой на родных кинозвезд.

"С грустью сообщаем вам, что наша невероятная, яростная и любящая мать умерла", – написали ее дети.

В заявлении семьи не уточняется, какой рак был у Кирсти Элли, но сказано, что его "недавно обнаружили".

"Она была в окружении своей ближайшей семьи и боролась с огромной силой, оставляя нам уверенность в своей бесконечной радости от жизни и любых ожидающих впереди приключений", - говорится в заявлении. - "Какой бы она ни была знаковой на экране, она была еще более удивительной матерью и бабушкой".

Родные также выразили восторг ее "любовью к жизни, ее детям, внукам и многим животным, не говоря уже о ее вечной радости от творчества".

Джон Траволта, снимавшийся с ней в сериале "Смотрите, кто говорит", выразил свое соболезнование в Instagram .

"Кирсти была одним из самых особых отношений, которые я когда-либо имел. Я люблю тебя, Кирсти. Я знаю, что мы еще увидимся", - написал актер.

Справка. Кирстен Луиз "Кирсти" Элли - американская актриса и комедиантка, родилась 12 января 1951 года в городе Вичита, штат Канзас. "Золотой глобус". Она появилась в 147 эпизодах после присоединения к шоу на пике его популярности и продолжала появляться до его завершения в 1993 году.

Также по роли в ситкоме "Салон Вероники" (1997-2000). Она также известна по роли в фильме "Смотри, говорящий" (1989) и его двух сиквелах. Актриса также снялась в фильмах "Звездный путь 2: Гнев Хана", "Дроп Дед Горжеус".

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