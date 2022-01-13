Американка Кайли Дженнер стала первой женщиной, набравшей 300 млн подписчиков в Instagram

Об этом сообщает CNN.



Как отмечает издание, звание "самой популярной женщины" в Instagram Дженнер отобрала у певицы Арианы Гранде, которая в настоящее время имеет 289 млн подписчиков.



При этом самый популярный аккаунт в Instagram имеет футболист английского "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду – на него подписаны 389 миллионов пользователей.

Напомним, в 2019 году Кайли Дженнер в возрасте 21 года стала самой молодой женщиной-миллиардером в мире.