Американка Кайли Дженнер стала первой женщиной, набравшей 300 млн подписчиков в Instagram
24-летняя американская модель, участница телешоу "Семейство Кардашян" Кайли Дженнер стала первой женщиной, набравшей 300 млн подписчиков в Instagram
Об этом сообщает CNN.
Как отмечает издание, звание "самой популярной женщины" в Instagram Дженнер отобрала у певицы Арианы Гранде, которая в настоящее время имеет 289 млн подписчиков.
При этом самый популярный аккаунт в Instagram имеет футболист английского "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду – на него подписаны 389 миллионов пользователей.
- Напомним, в 2019 году Кайли Дженнер в возрасте 21 года стала самой молодой женщиной-миллиардером в мире.
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