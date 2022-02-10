Американец Чен выполнил фантастические пять прыжков в четыре оборота и выиграл Олимпиаду-2022, украинец Шмуратко стал последним
На Олимпийских играх в Пекине американский фигурист Нейтан Чен победил в одиночном катании, а украинец Иван Шмуратко занял в произвольной программе 24 место
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Нейтан Чен в произвольной программе выполнил сразу пять прыжков в четыре оборота – четверный флип+тройной флип, четверный флип, четверный сальхов, четверный лутц и четверный тулуп.
Он получил за свое выступление 218,63 балла, по сумме набрал 332,60 балла и стал олимпийским чемпионом.
Иван Шмуратко в начале своего выступления упал с тройного акселя, затем сорвал еще несколько компонентов, получил за произвольную программу 127,65 балла и с суммой 205,76 опустился с 22 на 24 место.
Фигурное катание
Мужчины
10 февраля
1. Нейтан Чен (США) – 332,60 балла
2. Юма Кагияма (Япония) – 310.05
3. Сэма Уно (Япония) – 293,00
… 24. Иван Шмуратко (Украина) – 205,76
- 10 февраля стало известно, что сборная Украины не выступит в командных соревнованиях фристайлистов по лыжной акробатике из-за положительных тестов на коронавирус сразу у трех спортсменов.
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Украинский скелетонист Владислав Гераскевич после первых двух попыток на Олимпийских играх в Пекине занимает 16 место .
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