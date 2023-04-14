Америка заменит боевую группу, которая тренирует украинских военных в Германии
В Пентагоне заявили о планах провести ротацию американской боевой группы, тренирующей ВСУ на полигоне в немецком Графенвере
Об этом сказал во время пресс-брифинга спикер Пентагона генерал Патрик Райдер.
"В конце этого месяца боевая группа 39-й пехотной бригады Нацгвардии, базирующаяся в штате Арканзас, заменит боевую группу 27-й пехотной бригады из Нью-Йорка и примет командование Объединенной многонациональной тренировочной группой - Украина (JMTGU) на учебном полигоне в Германии", - отметил он.
Эта боевая группа из штата Нью-Йорк взяла на себя руководство JMTGU в августе 2022 года.
"И мы с нетерпением ждем прибытия группы из 39-й бригады и продолжения важной работы, чтобы обеспечить Украину тем, что ей нужно для учебы", – говорит Райдер.
- В конце марта Пентагон заявлял, что более 11 тысяч украинских военных тренируются за границей. Также впоследствии стало известно, что бойцы Вооруженных Сил Украины сравнительно скоро начнут тренировки на американских танках M1-A1 Abrams.
- Уже 6 апреля украинские танкисты завершили обучение на Challenger 2 в Великобритании и должны были вернуться домой.
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