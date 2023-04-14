Об этом сказал во время пресс-брифинга спикер Пентагона генерал Патрик Райдер.

"В конце этого месяца боевая группа 39-й пехотной бригады Нацгвардии, базирующаяся в штате Арканзас, заменит боевую группу 27-й пехотной бригады из Нью-Йорка и примет командование Объединенной многонациональной тренировочной группой - Украина (JMTGU) на учебном полигоне в Германии", - отметил он.

Эта боевая группа из штата Нью-Йорк взяла на себя руководство JMTGU в августе 2022 года.

"И мы с нетерпением ждем прибытия группы из 39-й бригады и продолжения важной работы, чтобы обеспечить Украину тем, что ей нужно для учебы", – говорит Райдер.