Об этом говорится в официальном сообщении Офиса по контролю за иностранными активами министерства финансов (OFAC), передает Укринформ.

"Сегодня OFAC ввел санкции против четырех организаций и одного физического лица, причастных к скрытому получению доходов и злонамеренной кибердеятельности для поддержки правительства КНДР", - говорится в заявлении.

Американцы отмечают, что Северная Корея использует ИТ-работников, мошенническим путем устраиваемых на работу в иностранные компании для получения доходов, которые затем идут в поддержку режима диктатора Ким Чен Ина и его приоритетов.

Вырученные средства направляются, в частности, на разработку и производство оружия массового уничтожения и баллистических ракет.

Согласно санкциям, США объявили об ограничениях в отношении Пхеньянского университета автоматизации, Бюро технической разведки и 110-го Исследовательского центра, находящихся под контролем Главного разведывательного управления КНДР. Также санкции применены против компании Chinyong и ее официального представителя в России Ким Сан Мана. Она подконтрольна министерству народных вооруженных сил Северной Кореи и занимается устройством ИТ-специалистов из КНДР в России и Лаосе.

Заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон отмечает, что Соединенные Штаты и партнеры остаются преданными борьбе с незаконной деятельностью КНДР по получению доходов и продолжением усилий по краже денег в финансовых учреждениях, биржах виртуальных валют, компания всему миру.