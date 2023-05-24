Америка ввела санкции против КНДР за незаконную кибердеятельность
Министерство финансов США объявило о введении новых санкций против четырех организаций и одного физического лица Северной Кореи, связанных с незаконными действиями в киберсфере, позволяющих режиму в Пхеньяне получать доходы из-за границы
Об этом говорится в официальном сообщении Офиса по контролю за иностранными активами министерства финансов (OFAC), передает Укринформ.
"Сегодня OFAC ввел санкции против четырех организаций и одного физического лица, причастных к скрытому получению доходов и злонамеренной кибердеятельности для поддержки правительства КНДР", - говорится в заявлении.
Американцы отмечают, что Северная Корея использует ИТ-работников, мошенническим путем устраиваемых на работу в иностранные компании для получения доходов, которые затем идут в поддержку режима диктатора Ким Чен Ина и его приоритетов.
Вырученные средства направляются, в частности, на разработку и производство оружия массового уничтожения и баллистических ракет.
Согласно санкциям, США объявили об ограничениях в отношении Пхеньянского университета автоматизации, Бюро технической разведки и 110-го Исследовательского центра, находящихся под контролем Главного разведывательного управления КНДР. Также санкции применены против компании Chinyong и ее официального представителя в России Ким Сан Мана. Она подконтрольна министерству народных вооруженных сил Северной Кореи и занимается устройством ИТ-специалистов из КНДР в России и Лаосе.
Заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон отмечает, что Соединенные Штаты и партнеры остаются преданными борьбе с незаконной деятельностью КНДР по получению доходов и продолжением усилий по краже денег в финансовых учреждениях, биржах виртуальных валют, компания всему миру.
- Ранее президент США Джо Байден и президент Южной Кореи Юн Сук Йоль провели саммит, в ходе которого Байден пообещал предоставить Сеулу больше информации о его ядерном планировании по любому конфликту с Северной Кореей, поскольку растет обеспокоенность ядерными программами Пхеньяна. Впоследствии страны заключили историческое соглашение по противодействию северокорейской ядерной угрозе: Вашингтон согласился периодически направлять американские атомные подлодки в Южную Корею и привлекать Сеул к своим операциям по ядерному планированию.
- В Северной Корее раскритиковали подобное соглашение.
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