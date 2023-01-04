Об этом речник госдепартамента США Нед Прайс сообщил во время брифинга.

"Мы, несомненно, обсуждали с нашими израильскими партнерами угрозу, которую представляют иранские БПЛА, а также их распространение по всему миру, включая Россию", - отметил он.

По словам Прайса, ответный вопрос стал предметом разговоров со структурами Израиля по линии как госдепартамента, так и Белого дома.

Вашингтон применяет существующие рычаги, чтобы помешать Тегерану реализовывать схемы поставок вооружений за границу, говорит он.

"Соединенные Штаты согласовывают свой подход с союзниками и партнерами по всему миру, чтобы остановить поток военных технологий из Ирана в Россию, а также других стран-изгнанников", - добавил представитель госдепа.

После выступления Зеленского в конце декабря 2022 года в США Иран предупредил, что "терпение безосновательных обвинений и непристойных заявлений не безгранично". Ведь в речи в конгрессе США Зеленский заявил, что сотни смертоносных дронов, отправленных Ираном в Россию, стали угрозой для критической инфраструктуры Украины.

Впоследствии министерство иностранных дел Ирана пригрозило Украине правовыми последствиями из-за обвинений в адрес Тегерана в поставках РФ беспилотников.

Уже 29 декабря 2022 года представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов отметил, что предварительные договоренности по поставкам иранских баллистических ракет для России есть, однако в Иране не все хотят помогать Путину.

В свою очередь издание The New York Times рассказало о том, что администрация президента Штатов Джо Байдена прилагает усилия, чтобы помешать Ирану в производстве и поставке беспилотников в Россию, которыми и атакует Украину.

Уже в начале января 2023 года представитель министерства иностранных дел Ирана Нассер Канаани назвал "безосновательными обвинениями" заявления о поддержке России в ее войне против Украины.

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