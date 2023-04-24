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Америка снизила уровень своего представительства в Совбезе ООН во время председательства РФ

24 апреля, 2023 понедельник
05:44
Мир Совбез ООН

В апреле, во время председательства России в Совете Безопасности ООН, Соединенные Штаты Америки снизили уровень своего представительства

Об этом сообщает Politico со ссылкой на чиновника госдепа.

Так, стратегия поведения США в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций, когда Россия на ротационной основе возглавила орган, претерпела изменения уровня их участия в заседаниях. Следовательно, американцы направляют на заседание дипломатов более низкого ранга, чем посол.

"Это означает направление на некоторые заседания дипломатов низшего ранга вместо посла США Линды Томас-Гринфилд. Эти дипломаты затем покидали заседание в ключевые моменты", – объяснил чиновник на условиях анонимности.

Также Томас-Гринфилд пропустила традиционный завтрак, который россияне устроили по случаю своего президентства 3 апреля.

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Чиновник отметил, что все это свидетельствует о необходимости заявленной Вашингтоном цели – изменении структуры ООН.

"Это безумие, что Россия является постоянным членом Совета Безопасности после того, как он грубо нарушил Устав ООН. Это действительно одно из многих проявлений того, что Совет Безопасности и ООН в целом нуждаются в реформировании", - отметил чиновник.

Справка: Председательство в Совбезе меняется ежемесячно, поочередно между его членами. В апреле эта роль выпала России. Однако уже в мае эту роль будет выполнять Швейцария, в июне – ОАЭ.

  • Напомним, председательство России в Совбезе ООН началось 1 апреля 2023 года и продлится до конца месяца. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что председательство РФ в Совбезе ООН – злая шутка. А в Белом доме сказал , что России там не место, однако пока нет легального пути, чтобы лишить агрессора постоянного членства.
  • Впоследствии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил необходимость срочно провести комплексную реформу Совета Безопасности ООН.
  • Позже Кулеба отметил важность перезагрузить Совет Безопасности ООН, чтобы исключить оттуда Россию, хотя это и не скорый процесс.
Россия
ООН
Совет безопасности ООН
США
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