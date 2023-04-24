Америка снизила уровень своего представительства в Совбезе ООН во время председательства РФ
В апреле, во время председательства России в Совете Безопасности ООН, Соединенные Штаты Америки снизили уровень своего представительства
Об этом сообщает Politico со ссылкой на чиновника госдепа.
Так, стратегия поведения США в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций, когда Россия на ротационной основе возглавила орган, претерпела изменения уровня их участия в заседаниях. Следовательно, американцы направляют на заседание дипломатов более низкого ранга, чем посол.
"Это означает направление на некоторые заседания дипломатов низшего ранга вместо посла США Линды Томас-Гринфилд. Эти дипломаты затем покидали заседание в ключевые моменты", – объяснил чиновник на условиях анонимности.
Также Томас-Гринфилд пропустила традиционный завтрак, который россияне устроили по случаю своего президентства 3 апреля.
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Чиновник отметил, что все это свидетельствует о необходимости заявленной Вашингтоном цели – изменении структуры ООН.
"Это безумие, что Россия является постоянным членом Совета Безопасности после того, как он грубо нарушил Устав ООН. Это действительно одно из многих проявлений того, что Совет Безопасности и ООН в целом нуждаются в реформировании", - отметил чиновник.
Справка: Председательство в Совбезе меняется ежемесячно, поочередно между его членами. В апреле эта роль выпала России. Однако уже в мае эту роль будет выполнять Швейцария, в июне – ОАЭ.
- Напомним, председательство России в Совбезе ООН началось 1 апреля 2023 года и продлится до конца месяца. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что председательство РФ в Совбезе ООН – злая шутка. А в Белом доме сказал , что России там не место, однако пока нет легального пути, чтобы лишить агрессора постоянного членства.
- Впоследствии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил необходимость срочно провести комплексную реформу Совета Безопасности ООН.
- Позже Кулеба отметил важность перезагрузить Совет Безопасности ООН, чтобы исключить оттуда Россию, хотя это и не скорый процесс.
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