Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Америка следит за размещением российских сил в Беларуси, - Белый дом

Америка следит за размещением российских сил в Беларуси, - Белый дом

20 декабря, 2022 вторник
05:58
Мир Белый дом

Соединенные Штаты Америки сконцентрировано отслеживают взаимодействие между Москвой и Минском в войне России против Украины, в частности, по размещению российских сил на территории Беларуси

Об этом заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер по просьбе прокомментировать визит Путина в Минск, передает Укринформ .

"Нас давно беспокоит роль Беларуси в российской агрессии", - подчеркнула она.

Жан-Пьер отметила, что режим Минска позволил Кремлю вести войну против Украины со своей территории, которую Россия использует как плацдарм для своих войск.

"Мы продолжаем внимательно следить за стратегией применения силы Россией. Это то, что мы делали и дальше делать, в том числе в Беларуси", - сказала спикера Белого дома.

Она добавила, что США остаются в тесном контакте с Украиной, которая сейчас дает отпор российской агрессии.

  • На прошлой неделе главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью журналу Economist говорил, что Россия готовит 200 тыс. военных к новому наступлению, которое может начаться с Юга, Востока или даже с территории Беларуси уже в январе.
  • 19 декабря Путин посетил Минск, где встретился с Лукашенко. Также на встречу с белорусским коллегой прибыл глава минобороны РФ Сергей Шойгу.
  • В свою очередь Вашингтон и дальше будет следить за тем, захочет ли Беларусь оказать дополнительную помощь Москве в ее войне с Украиной, и если это произойдет, против Минска могут быть введены новые санкции.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Белорусь
Владимир Путин
война с Россией
США
Читайте также:
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
19 декабря, 2022 понедельник
Россия атаковала Киев и область "шахедами", попадание в объекты критической инфраструктуры и пострадавшие
Путін Лукашенко
19 декабря, 2022 понедельник
Путин едет в Беларусь прощаться с Лукашенко, если тот не вступит в войну, – офицер ВСУ Лапин
Путін Байден
Автор Антин Борковский
18 декабря, 2022 воскресенье
Наконец Запад созрел и окончательно определился с приговором Путину, - Пионтковский
Киев
-3°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.47
    Покупка 39.47
    Продажа 40.21
  • EUR
    Покупка 41.07
    Продажа 42.16
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
20 декабря
06:35
Боевики ИГИЛ расстреляли крестьян и машину с гражданскими в Ираке, есть погибшие
06:05
Google анонсировал новое приложение, распознающее неразборчивый почерк врачей
06:00
Греция и Турция провели тайные переговоры при посредничестве Германии
05:36
В ГУР назвали, кого РФ забирает на обменах пленными реже всего
05:30
ООН "изучает информацию" о предоставлении Ираном беспилотников, которыми Россия терроризирует Украину
05:03
Госдеп США: во время визита Блинкена в Китай "война РФ против Украины будет в повестке дня"
04:39
Маска пригласили в Европарламент на разговор по ситуации с Twitter, – Politico
04:16
МВФ
МВФ одобрил новую мониторинговую программу, которая будет привлекать доноров для Украины
03:57
США пригрозили Беларуси новыми санкциями в случае более активной помощи Москве в войне с Украиной
03:30
В течение 19 декабря Сумщина подверглась 83 обстрелам оккупантов
03:03
Армия держится на дисциплине: Залужный поддержал закон об усилении наказаний для военнослужащих
02:37
"Наверное, орки проверяют новогодние салюты": в Мелитополе раздались два взрыва
02:10
В Киеве после ночного обстрела РФ не работают 10 котельных, 144 дома без тепла, - Кличко
01:43
Зеленский просит власти Грузии "проявить милосердие" и отпустить Саакашвили на лечение за границу
01:15
Лидеры стран Северной Европы на саммите JEF подвергли критике заявление Макрона о "гарантиях безопасности" для России
00:48
1300 км линии фронта: Бахмут ломает не только армию РФ, но и русских наемников, - Зеленский
00:26
КСУ
Закон о КСУ: Венецианская комиссия рекомендует, чтобы большинство экспертов по отбору судей были независимыми
00:16
В результате ракетного удара РФ по Херсону погиб мирный житель, разрушены школа и здания госучреждений
2022, понедельник
19 декабря
23:42
В Германии заморожены около 5 млрд евро активов из-за санкций против РФ
23:07
Штурм Капитолия: комитет Конгресса США рекомендовал обвинить Трампа в преступлениях по четырем статьям
22:55
"Плевок в лицо воинам и волонтерам": нардепка-"слуга" Янченко заявила о выходе из партии из-за поступка главы "СН" Шуляк
22:23
У Путина прокомментировали введение потолка цен на газ странами ЕС
22:11
В Киеве и области покрытие интернета после российской атаки упало на 50%, - организация по кибербезопасности NetBlocks
21:50
"Никакого умысла нанести вред не было": в ГСЧС прокомментировали взрыв в штаб-квартире польской полиции
21:39
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Россия перенесла запуски дронов-камикадзе по Украине из Крыма в Краснодарский край. Колонка Сергея Згурца
21:35
Обзор
Визит Путина в Беларусь, отбор на Евровидение в укрытии, идентификация жертв агрессии России и послеродовая депрессия беженок. Мировые СМИ об Украине 19 декабря
21:27
Порошенко на День святого Николая привез в Николаев мобильную котельную: десятки тысяч людей смогут более уверенно пережить эту зиму
21:25
В Украину с визитом прибыл министр обороны Болгарии Стоянов
20:32
На фото Михаил Подоляк
Вопрос существования Беларуси и усиление армии РФ: ОП и разведка прокомментировали визит Путина в Лукашенко
20:18
Эксклюзив
На фото военная техника ВСУ
У врага на Бахмутском направлении нет никаких стратегических и тактических успехов, - офицер батальона "Свобода" Ильенко
20:08
OPINION
Киссинджер и пустота
20:00
Обзор
Победные новости 299-го дня войны: выплаты военным, победы ВСУ на фронте, открытие станций метро
19:56
Поезд святого Николая отправился в первый рейс на деоккупированные территории Украины
19:54
Обновлено
"Результативная встреча" и "стратегическое сотрудничество": о чем говорили в Минске Путин и Лукашенко
19:47
Обновлено
Без отопления остается 3% потребителей в Киеве, - Кличко
19:34
Роман Абрамович
Канада начала процесс ареста и конфискации активов Абрамовича
19:20
Hyundai начал увольнять сотрудников российского автозавода
19:11
Эксклюзив
Мелитополь становится закрытым городом: ни въехать в него, ни уехать оттуда невозможно, - мэр Федоров
19:03
Силы ПВО в понедельник сбили два вражеских вертолета, - Генштаб
18:34
Эксклюзив
Никто не остановит РФ, если она захочет бомбить Молдову, - дипломат Чалый
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV