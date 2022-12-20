Об этом заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер по просьбе прокомментировать визит Путина в Минск, передает Укринформ .

"Нас давно беспокоит роль Беларуси в российской агрессии", - подчеркнула она.

Жан-Пьер отметила, что режим Минска позволил Кремлю вести войну против Украины со своей территории, которую Россия использует как плацдарм для своих войск.

"Мы продолжаем внимательно следить за стратегией применения силы Россией. Это то, что мы делали и дальше делать, в том числе в Беларуси", - сказала спикера Белого дома.

Она добавила, что США остаются в тесном контакте с Украиной, которая сейчас дает отпор российской агрессии.

На прошлой неделе главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью журналу Economist говорил, что Россия готовит 200 тыс. военных к новому наступлению, которое может начаться с Юга, Востока или даже с территории Беларуси уже в январе.

19 декабря Путин посетил Минск, где встретился с Лукашенко. Также на встречу с белорусским коллегой прибыл глава минобороны РФ Сергей Шойгу.

В свою очередь Вашингтон и дальше будет следить за тем, захочет ли Беларусь оказать дополнительную помощь Москве в ее войне с Украиной, и если это произойдет, против Минска могут быть введены новые санкции.

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