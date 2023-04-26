Америка с союзниками сдерживают влияние ЧВК Вагнера на разных континентах, - госдеп
Российская ЧВК Вагнера продолжает деятельность по всему миру, поэтому Соединенные Штаты Америки вместе с союзниками занимаются ее сдерживанием
Об этом заявил во время прессбрифинга в Вашингтоне замглавы Госдепартамента США Ведант Пател, передает Укринформ.
В частности, США сдерживают деятельность вагнеровцев в Африке.
"Мы работаем вместе с нашими союзниками и партнерами, чтобы обуздать влияние группы Вагнера, - конечно, на Африканском континенте, а также иначе", - подчеркнул он.
По словам Патела, те страны, где вагнеровцы вмешиваются во внутренние дела, становятся более уязвимыми к угрозам, а ситуация в них дестабилизируется.
- Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил глубокую обеспокоенность в связи с ролью российской частной компании Вагнера в охваченном военным конфликтом Судане.
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