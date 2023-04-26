Об этом заявил во время прессбрифинга в Вашингтоне замглавы Госдепартамента США Ведант Пател, передает Укринформ.

В частности, США сдерживают деятельность вагнеровцев в Африке.

"Мы работаем вместе с нашими союзниками и партнерами, чтобы обуздать влияние группы Вагнера, - конечно, на Африканском континенте, а также иначе", - подчеркнул он.

По словам Патела, те страны, где вагнеровцы вмешиваются во внутренние дела, становятся более уязвимыми к угрозам, а ситуация в них дестабилизируется.