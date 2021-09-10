Америка разочарована 80 млн американцев, которые не вакцинировались против коронавируса, - Байден

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

Байден в своем телеобращении к нации сообщил, что подписал распоряжение, которое требует, чтобы все государственные служащие были вакцинированы против COVID-19. Это же требование может быть применена к сотрудникам компаний-подрядчиков федерального правительства.

"Требования в моем плане коснутся примерно 100 млн американцев - две трети всех занятых в стране", - сказал президент США.

Кроме того, Байден приказал Минтруда США потребовать от всех предприятий с 100 и более сотрудниками обеспечения, чтобы все их работники прошли вакцинацию или сдавали тест на COVID-19 раз в неделю.

Президент также сообщил, что 300 тыс. педагогов в федеральных программах Head Start должны быть вакцинированы, и призвал губернаторов требовать вакцинации школьных учителей и персонала.

Американский лидер объявил, что будет требовать, чтобы 17 млн медицинских работников в учреждениях, получающих средства от Medicare и Medicaid, были полностью вакцинированы.

Американский лидер призвал крупные развлекательные заведения требовать от посетителей подтверждения вакцинации или тестирования на COVID-19.

Он обратился к 80 млн американцев, которые все еще не вакцинировались против коронавируса, заявив, что Америка ими "разочарована".

"Мое послание непривитым американцам следующее: чего еще ждать? Что еще вам нужно увидеть? Мы сделали прививки бесплатными, безопасными и удобными. Вакцина одобрена FDA. Мы были терпеливы, но наше терпение заканчивается, и ваш отказ дорого обошелся всем нам", - сказал Байден.