Америка разочарована 80 млн американцев, которые не вакцинировались против коронавируса, - Байден
Президент США Джо Байден объявил новые правила вакцинации для федеральных служащих, крупных работодателей и медицинского персонала в попытке сдержать последний всплеск распространения COVID-19
Об этом сообщает Интерфакс-Украина .
Байден в своем телеобращении к нации сообщил, что подписал распоряжение, которое требует, чтобы все государственные служащие были вакцинированы против COVID-19. Это же требование может быть применена к сотрудникам компаний-подрядчиков федерального правительства.
"Требования в моем плане коснутся примерно 100 млн американцев - две трети всех занятых в стране", - сказал президент США.
Кроме того, Байден приказал Минтруда США потребовать от всех предприятий с 100 и более сотрудниками обеспечения, чтобы все их работники прошли вакцинацию или сдавали тест на COVID-19 раз в неделю.
Президент также сообщил, что 300 тыс. педагогов в федеральных программах Head Start должны быть вакцинированы, и призвал губернаторов требовать вакцинации школьных учителей и персонала.
Американский лидер объявил, что будет требовать, чтобы 17 млн медицинских работников в учреждениях, получающих средства от Medicare и Medicaid, были полностью вакцинированы.
Американский лидер призвал крупные развлекательные заведения требовать от посетителей подтверждения вакцинации или тестирования на COVID-19.
Он обратился к 80 млн американцев, которые все еще не вакцинировались против коронавируса, заявив, что Америка ими "разочарована".
"Мое послание непривитым американцам следующее: чего еще ждать? Что еще вам нужно увидеть? Мы сделали прививки бесплатными, безопасными и удобными. Вакцина одобрена FDA. Мы были терпеливы, но наше терпение заканчивается, и ваш отказ дорого обошелся всем нам", - сказал Байден.
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