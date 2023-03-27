Америка призвала власти Израиля к поиску компромиссов на фоне массовых акций протеста
В Белом доме заявили, что глубоко озабочены событиями в Израиле и призвали власти страны найти компромисс во внутренней политике
Об этом говорится в заявлении руководителя прессслужбы Совета нацбезопасности Белого дома Эдриена Уотсона.
"Мы глубоко озабочены событиями в Израиле, которые еще раз подчеркивают настоятельную необходимость компромисса. Как президент (США Джо Байден, - ред.) недавно заявлял премьер-министру Нетаньяху, демократические ценности всегда были и должны оставаться отличительной чертой американо-израильских отношений ", – говорится в заявлении.
В Белом доме отмечают, что демократические общества укрепляются за счет системы сдержек и противовесов. А фундаментальные изменения должны происходить только при максимально широкой поддержке населения.
США настоятельно призывают израильских лидеров как можно быстрее найти компромисс.
"Мы верим, что это самый лучший путь для Израиля и всех его граждан. Поддержка США безопасности и демократии Израиля остается железной", - добавили американцы.
- 24 марта на фоне протестов в Израиле против судебной реформы правительство приняло закон , по которому премьер Нетаньяху может быть отстранен только из-за физической или умственной недееспособности.
- 25 марта глава израильского министерства обороны Йоав Галант публично высказался против начавшейся правительством Беньямина Нетаньяху судебной реформы. Также в этот день на акции протеста в Тель-Авиве вышли около 200 тыс. человек: жители Израиля потребовали отмены судебной реформы.
- Уже 26 марта премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху уволил министра обороны Йоава Галанта после того, как он выступил против судебной реформы. После этого жители Израиля вышли на новые акции протеста . Активисты прорывались в резиденцию Нетаньяху, перекрыли большую автомагистраль Аялон и жгли костры. А правоохранители применили средства для подавления демонстраций, в том числе водометы, произошли столкновения. Десятки людей были задержаны по подозрению в хулиганстве.
- Впоследствии появилась информация, что премьер-министр Израиля может объявить 27 марта о приостановлении рассмотрения судебной реформы, повлекшей массовые протесты в стране.
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