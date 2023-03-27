Об этом говорится в заявлении руководителя прессслужбы Совета нацбезопасности Белого дома Эдриена Уотсона.

"Мы глубоко озабочены событиями в Израиле, которые еще раз подчеркивают настоятельную необходимость компромисса. Как президент (США Джо Байден, - ред.) недавно заявлял премьер-министру Нетаньяху, демократические ценности всегда были и должны оставаться отличительной чертой американо-израильских отношений ", – говорится в заявлении.

В Белом доме отмечают, что демократические общества укрепляются за счет системы сдержек и противовесов. А фундаментальные изменения должны происходить только при максимально широкой поддержке населения.

США настоятельно призывают израильских лидеров как можно быстрее найти компромисс.

"Мы верим, что это самый лучший путь для Израиля и всех его граждан. Поддержка США безопасности и демократии Израиля остается железной", - добавили американцы.