Америка призвала власти и оппозицию Грузии избегать насилия

Об этом во время брифинга заявил спикер Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы призываем правительство Грузии уважать свободу мирных собраний и мирных протестов. Мы призываем все стороны проявлять сдержанность и избегать какой-либо эскалации или насильственных действий, уважать верховенство права и демократические ценности Грузии", - отметил он.

В Вашингтоне озабочены законопроектами об "иноагентах", рассматриваемых грузинским парламентом. По словам Прайса, если они будут реализованы, это заставит умолкнуть независимые голоса граждан Грузии, преданных делу построения лучшего будущего.

"Мы считаем, что реализация этих законов повредит отношениям Грузии с ее стратегическими партнерами и поставит под угрозу евроатлантическое будущее страны", - добавил представитель Госдепа.