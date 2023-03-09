Америка призвала власти и оппозицию Грузии избегать насилия
Соединенные Штаты призвали власти Грузии уважать свободу мирных собраний. Также стороны просят воздержаться от эскалации и насилия во время митингов
Об этом во время брифинга заявил спикер Госдепартамента Нед Прайс.
"Мы призываем правительство Грузии уважать свободу мирных собраний и мирных протестов. Мы призываем все стороны проявлять сдержанность и избегать какой-либо эскалации или насильственных действий, уважать верховенство права и демократические ценности Грузии", - отметил он.
В Вашингтоне озабочены законопроектами об "иноагентах", рассматриваемых грузинским парламентом. По словам Прайса, если они будут реализованы, это заставит умолкнуть независимые голоса граждан Грузии, преданных делу построения лучшего будущего.
"Мы считаем, что реализация этих законов повредит отношениям Грузии с ее стратегическими партнерами и поставит под угрозу евроатлантическое будущее страны", - добавил представитель Госдепа.
- 7 марта парламент Грузии одобрил в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который в значительной степени подражает российскому закону об иностранных агентах. Рассмотрение проекта уже 7 марта стало неожиданностью, сначала планировалось, что его вынесут в зал 9 марта. После этого в стране вспыхнули протесты. Полиция применила к участникам акций слезоточивый газ. На утро 8 марта было известно о задержании у здания парламента 66 митингующих. Оппозиция объявила о новых протестах.
- В ЕС предупредили Грузию о "серьезных последствиях" в случае окончательного принятия законопроекта об "иноагентах".
- Глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что война в Украине стала следствием событий Майдана и сравнил страны.
- Министерство иностранных дел Украины заявило, что солидарно с грузинским народом на протестах в Тбилиси и разделяет позицию ЕС о законопроекте по "иноагентам".
- А Владимир Зеленский пожелал Грузии демократического успеха, комментируя продолжающиеся акции протеста в этой стране.
- 8 марта грузинский народ продолжил протесты у здания парламента. Митингующие и дальше требовали отменить законопроект о так называемых иноагентах. Ближе к 23:00 по грузинскому времени спецназ начал разгонять участников акции, против митингующих применили водометы, слезоточивый газ и перечный спрей. После очередного силового разгона часть участников акций вернулась на проспект Руставели, люди начали возводить баррикады. Всего за 7-8 марта полиция задержала, по меньшей мере, 76 протестующих.
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