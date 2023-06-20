Об этом сообщает Reuters.

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что Америка обеспокоена последствиями решения временной военной власти Мали вывести миротворцев ООН из страны для безопасности и гуманитарных кризисов, затрагивающих малый народ.

"Соединенные Штаты сожалеют о решении переходного правительства Мали отозвать свое согласие на создание МИНУСМА (название миротворческой миссии ООН в стране, – ред). Вывод МИНУСМА должен быть упорядоченным и ответственным, необходимо уделить первоочередное внимание безопасности миротворцев и малийцев", - отметил Милин.

Сообщается, что Мали пытается остановить начавшееся после восстания исламистское восстание в 2012 году. МИНУСМА была развернута Советом Безопасности ООН в 2013 году для поддержки иностранных и местных усилий по восстановлению стабильности.

Однако после нескольких государственных переворотов к власти пришла военная хунта, все больше конфликтовавшая с МИНУСМОМ. Также они обратились в РФ в целях увеличить свой военный потенциал.