Америка призвала к "организованному и ответственному" выводу миротворцев ООН из Мали
Соединенные Штаты сожалеют о решении временных военных властей Мали попросить миротворческие силы ООН покинуть страну и призывают к "организованному и ответственному" сокращению миссии
Об этом сообщает Reuters.
Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что Америка обеспокоена последствиями решения временной военной власти Мали вывести миротворцев ООН из страны для безопасности и гуманитарных кризисов, затрагивающих малый народ.
"Соединенные Штаты сожалеют о решении переходного правительства Мали отозвать свое согласие на создание МИНУСМА (название миротворческой миссии ООН в стране, – ред). Вывод МИНУСМА должен быть упорядоченным и ответственным, необходимо уделить первоочередное внимание безопасности миротворцев и малийцев", - отметил Милин.
Сообщается, что Мали пытается остановить начавшееся после восстания исламистское восстание в 2012 году. МИНУСМА была развернута Советом Безопасности ООН в 2013 году для поддержки иностранных и местных усилий по восстановлению стабильности.
Однако после нескольких государственных переворотов к власти пришла военная хунта, все больше конфликтовавшая с МИНУСМОМ. Также они обратились в РФ в целях увеличить свой военный потенциал.
- В феврале 2021 года в центре Мали в результате обстрела базы миротворцев ООН пострадали 20 военных.
- В июне 2023 года временная военная власть Мали сама попросила ООН немедленно вывести своих миротворцев из-за "кризиса доверия" – они не помогли стабилизировать ситуацию в стране.
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