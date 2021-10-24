Америка причислила россиян к "бездомным национальностям"

Этот статус получают граждане тех стран, в которых у Соединенных штате нет консульского представительства, передает Еспресо.TV .



Таким образом россияне оказались на одной ступени с Ираном, Кубой, Ливией, Сирией, Сомали и другими подобными странами.







Россияне могут подавать заявления на получение американских виз через посольство США в Варшаве, указано в руководстве.





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