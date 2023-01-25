Об этом заявил спикер Госдепартамента США Нед Прайс во время видеобрифинга.

Комментируя информацию о готовности правительства Германии разрешить передачу танков Украине Прайс сказал: "Я видел разные сообщения об этом и все указывают на анонимных официальных представителей в немецком правительстве".

Он подчеркнул необходимость возможности властей в Берлине сделать соответствующее официальное заявление, когда они будут готовы это сделать.

Напомним, во время восьмой встречи Контактной группы по обороне Украины в Рамштайне 20 января не согласовали предоставление Украине танков Leopard 2.

По состоянию на 22 января было известно, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что Варшава допускает создание коалиции со странами, которые готовы дать Украине часть своих Leopard 2, без участия Германии, если Берлин так и не согласует предоставление Украине этих танков. А Великобритания выступает за международное соглашение о предоставлении Украине германских танков.

Впоследствии немецкий военно-промышленный концерн Rheinmetall заявил, что готов передать Украине 139 танков Leopard, как только разрешение на это даст правительство.

24 января стало известно, что президент США Джо Байден готов отправить танки Abrams на Украину, чтобы стимулировать Германию передать "леопарды".

А Польша направила Германии официальный запрос с просьбой разрешить передать Leopard 2 Украине.

Также стало известно, что по итогам последних переговоров Украина рассчитывает получить около 100 танков Leopard от 12 стран.

В этот же день издание Spiegel сообщило о решении Германии одобрить предоставление Украине танков Leopard 2. Ожидается, что предоставление Украине танков канцлер Олаф Шольц может объявить 25 января во время выступления в Бундесвере, запланированном на 14:00 по Киеву. Тогда же он может объявить, что Германия разрешает реэкспорт Leopard 2 из других европейских стран.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что миру необходимо видеть реальность, а дискуссии о предоставлении Украине танков завершать решениями.

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