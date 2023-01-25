Америка не получала уведомлений о готовности Германии отправить танки ВСУ, - Госдеп
В Государственном департаменте США нет официальных подтверждений со стороны Германии о готовности принять решение, которое позволило бы отправку в Украину танков Leopard
Об этом заявил спикер Госдепартамента США Нед Прайс во время видеобрифинга.
Комментируя информацию о готовности правительства Германии разрешить передачу танков Украине Прайс сказал: "Я видел разные сообщения об этом и все указывают на анонимных официальных представителей в немецком правительстве".
Он подчеркнул необходимость возможности властей в Берлине сделать соответствующее официальное заявление, когда они будут готовы это сделать.
- Напомним, во время восьмой встречи Контактной группы по обороне Украины в Рамштайне 20 января не согласовали предоставление Украине танков Leopard 2.
- По состоянию на 22 января было известно, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что Варшава допускает создание коалиции со странами, которые готовы дать Украине часть своих Leopard 2, без участия Германии, если Берлин так и не согласует предоставление Украине этих танков. А Великобритания выступает за международное соглашение о предоставлении Украине германских танков.
- Впоследствии немецкий военно-промышленный концерн Rheinmetall заявил, что готов передать Украине 139 танков Leopard, как только разрешение на это даст правительство.
- 24 января стало известно, что президент США Джо Байден готов отправить танки Abrams на Украину, чтобы стимулировать Германию передать "леопарды".
- А Польша направила Германии официальный запрос с просьбой разрешить передать Leopard 2 Украине.
- Также стало известно, что по итогам последних переговоров Украина рассчитывает получить около 100 танков Leopard от 12 стран.
- В этот же день издание Spiegel сообщило о решении Германии одобрить предоставление Украине танков Leopard 2. Ожидается, что предоставление Украине танков канцлер Олаф Шольц может объявить 25 января во время выступления в Бундесвере, запланированном на 14:00 по Киеву. Тогда же он может объявить, что Германия разрешает реэкспорт Leopard 2 из других европейских стран.
- В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что миру необходимо видеть реальность, а дискуссии о предоставлении Украине танков завершать решениями.
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