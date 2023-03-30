Америка намерена вернуть Россию к исполнению договора о ядерном оружии, - госдеп
Соединенные Штаты Америки планируют принять контрмеры, чтобы вернуть РФ к выполнению условий договора по сокращению стратегических наступательных вооружений
Об этом заявил заместитель пресс-секретаря госдепартамента США Ведант Пател во время брифинга.
"Россия уже нарушила договор СНВ-ІІІ - договор между США и РФ о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. США продолжат оценивать следующие шаги РФ по невыполнению договора и будут рассматривать дополнительные контрмеры", - отметил он.
По словам Пателло, соблюдение договора является важным обязательством всех сторон.
"Поэтому мы продолжаем делать все возможное, чтобы вернуть стороны к выполнению требований договора", - добавил спикер.
- 28 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о временном прекращении участия РФ в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.
- Тогда в госдепе США подчеркнули, что заявленная Россией приостановка участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях является юридически недействительной.
- Со временем Соединенные Штаты Америки заявили, что не будут делиться данными в рамках ключевого соглашения о контроле над ядерными вооружениями после заявления России, что оно не будет этого делать.
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