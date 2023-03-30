Об этом заявил заместитель пресс-секретаря госдепартамента США Ведант Пател во время брифинга.

"Россия уже нарушила договор СНВ-ІІІ - договор между США и РФ о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. США продолжат оценивать следующие шаги РФ по невыполнению договора и будут рассматривать дополнительные контрмеры", - отметил он.

По словам Пателло, соблюдение договора является важным обязательством всех сторон.

"Поэтому мы продолжаем делать все возможное, чтобы вернуть стороны к выполнению требований договора", - добавил спикер.