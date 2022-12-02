Америка наложила санкции на трех должностных лиц КНДР из-за ракетных испытаний
Администрация Джо Байдена объявила о введении санкций против трех должностных лиц КНДР в ответ на проведение Пхеньяном в 2022 году десятков испытаний баллистических ракет, в том числе межконтинентальной баллистической
Об этом The Hill .
Государственный секретарь США Энтони Блинкен сказал, что эти санкции являются частью постоянных усилий, препятствующих северокорейскому режиму "продвигать свои незаконные программы баллистических ракет и оружия массового уничтожения".
По его словам, запуск Пхеньяном "беспрецедентных 60 баллистических ракет в этом году, включая испытания нескольких межконтинентальных баллистических ракет... представляет серьезную угрозу безопасности для региона и всего мира".
Санкции США направлены против трех лиц, принадлежащих к верхушке КНДР – членам ЦК Трудовой партии Кореи Ю Джина, Ким Су Гиля и Чон Иль Хо, который также возглавляет партийный комитет при Академии оборонных исследований.
Все трое находятся под санкциями Европейского Союза.
США действуют в тесной координации с Японией и Южной Кореей. Блинкен отмечает: "Они напрямую связаны с незаконной программой КНДР по созданию баллистических ракет".
Санкции приведут к замораживанию активов США и предотвращению совершения американцами операций с лицами, внесенными в черный список.
- 1 ноября КНДР назвала военные учения США и Южной Кореи "провокацией", после которой Пхеньян может ввести "более мощные меры".
- Уже 9 ноября Северная Корея запустила баллистическую ракету.
- На саммите в Камбодже лидеры США, Япония и Южная Корея объявили о совместной реакции в ответ на ядерную и баллистическую программы Южной Кореи.
- А 17 ноября КНДР снова запустила баллистическую ракету в сторону Восточного моря.
- Утром 18 ноября Северная Корея еще раз выпустила вероятную межконтинентальную баллистическую ракету в море вблизи Японии. Во время этого северокорейский лидер Ким Чен Ын пообещал "противостоять ядерным угрозам США посредством ядерного оружия". Ким заявил, что "угрозы со стороны США и их союзников, проводящих враждебную политику", побудили его страну существенно ускорить укрепление своего "оружия для ядерного сдерживания".
- Уже 20 ноября главы МИД Большой семерки призвали Совет Безопасности ООН принять "значительные меры" в ответ на последний запуск межконтинентальной баллистической ракеты КНДР.
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