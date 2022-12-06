Об этом пишет Синьхуа .

Подписанное между компаниями соглашение подразумевает разработку, тестирование и производство высокоэнергетической системы лазерного оружия в Соединенных Штатах и Израиле.

Учреждена будущая разработка на системе лазерной защиты Iron Beam, которая уже была разработана Rafael и минобороны Израиля.

Iron Beam, обладая высокой мощностью 100 кВт, должен стать оперативной наземной системой противовоздушной обороны от ракет, минометов, беспилотников и других угроз, непосредственно поражая цели высокоэнергетическими лазерами.

Напомним, Израиль под давлением Соединенных Штатов согласился профинансировать закупку "стратегических материалов" для украинской армии.

25 октября украинские евреи обратились к власти и гражданскому обществу Израиля с призывом "встать на светлую и справедливую сторону истории" и помочь украинцам в борьбе с Россией.

Министр обороны Израиля Бени Ганц ранее заявил , что у Израиля нет достаточных производственных мощностей, чтобы обеспечить поставки Украине систем противовоздушной обороны.

21 ноября Израиль предупредил власти РФ, что если Иран начнет снабжение баллистических ракет России, то украинская армия может получить высокоточные баллистические ракеты от него.

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