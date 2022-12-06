Америка и Израиль будут совместно разрабатывать лазерное противоракетное оружие
Американский производитель оружия Lockheed Martin и израильская государственная оборонная компания Rafael будут совместно разрабатывать системы высокоэнергетического лазерного оружия
Об этом пишет Синьхуа .
Подписанное между компаниями соглашение подразумевает разработку, тестирование и производство высокоэнергетической системы лазерного оружия в Соединенных Штатах и Израиле.
Учреждена будущая разработка на системе лазерной защиты Iron Beam, которая уже была разработана Rafael и минобороны Израиля.
Iron Beam, обладая высокой мощностью 100 кВт, должен стать оперативной наземной системой противовоздушной обороны от ракет, минометов, беспилотников и других угроз, непосредственно поражая цели высокоэнергетическими лазерами.
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