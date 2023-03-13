Америка и Европа стремятся помочь ВСУ победить "на одном дыхании"
ЕС и США готовятся к логистическому этапу войны с РФ. Отчет Нацразведки США об этом прозрачно намекает
Администрация Байдена и европейские партнеры переходят на продвинутый уровень помощи Украине, чтобы воспрепятствовать путинской стратегии затягивания боевых действий.
Сначала об отчете Нацразведки США: вот несколько мыслей из выступления директора Хейнса в Конгрессе.
- Мы не предполагаем, что российские военные восстановятся настолько, чтобы добиться серьезных территориальных достижений в этом году…
- Путин считает, что затягивание войны может быть его лучшей стратегией, даже если это займет годы…
- Российский расчет на очередную мобилизацию и посторонние источники боеприпасов.
- Война в Украине стала "жестокой войной на истощение, в которой ни одна из сторон не имеет окончательного военного превосходства". Весеннее наступление Украины будет ограничено степенью обеспечения ВСУ и уровнем потерь.
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Де-факто отчет разведки объяснил американским налогоплательщикам новую стратегию Белого дома и ЕС.
Ее хорошо сформулировал министр обороны Украины Алексей Резников: "срочнее всего" нужен 1 млн 155-мм и 105-мм снарядов (это около €4 млрд). "Приоритет номер один — это системы ПВО, а также боеприпасы, боеприпасы и еще раз боеприпасы, чтобы Украина была готова к контрнаступлению", — Резников.
Эстония предложила евросообществу обеспечить Украину необходимыми боекомплектами. Министры обороны стран ЕС обсудили эту инициативу, ее принятие ожидается уже в этом месяце.
Армия США увеличивает свои мощности по производству 155-мм снарядов с 14 тыс. до 30 тыс. уже этой весной, с последующим выходом на 90 тыс. в месяц. Также увеличиваются пропускные возможности по выпуску других боеприпасов.
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Армия США увеличивает свои мощности по производству 155-мм снарядов с 14 тыс. до 30 тыс. уже этой весной с последующим выходом на 90 тыс. в месяц. Также увеличиваются пропускные возможности по выпуску других боеприпасов.
Время – ключевой фактор, который обсуждается нашими партнерами. Плюс вызревает решение по F-16.
Вывод здесь простой: ни США, ни ЕС не настроены подыгрывать планам Путина, затягивая войну, они стремятся помочь ВСУ победить "на одном дыхании", то есть уже в этом году. Брюссель с Вашингтоном включились в этот процесс с невиданной скоростью.
Об авторе. Орест Сохар, журналист, шеф-редактор Obozrevatel
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