American Express останавливает работу в России и Беларуси

Об этом сообщили на сайте компании, – информирует Еспресо.TV .



"Вследствие продолжающейся, неоправданной атаки России на народ Украины, American Express приостанавливает все операции в России. Глобальные карты American Express больше не будут работать у продавцов или банкоматов в России. Кроме того, карты, выпущенные российскими банками локально в России, больше не будут работать за пределами страны в глобальной сети American Express. Мы также прекращаем все бизнес-операции в Беларуси. Это в дополнение к предыдущим шагам, которые мы сделали, которые включают прекращение наших отношений с банками в России, которые пострадали от санкций США и международного правительства", - сказано в сообщении.



"Одной из ценностей нашей компании является "делать то, что правильно". Этот принцип руководил нами в течение всего этого тяжелого кризиса и будет продолжать это делать, поскольку мы поддерживаем наших коллег, клиентов и международное сообщество в надежде на мирное разрешение этого кризиса", - добавили в American Express.



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