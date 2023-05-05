Тизер телестудия опубликовала в твиттере.

Новый сериал из киновселенной "ходячих" будет называться "Ходячие мертвецы: мертвый город". Действия будут разворачиваться в Нью-Йорке, прошло уже более 10 лет с начала зомби-апокалипсиса. Премьера намечена на 18 июня этого года.

"Доверие – это то, что нужно заслужить. Ниган и Мэгги возвращаются и направляются в Нью-Йорк", - пишет AMC.

Оригинальный сериал "Ходячие мертвецы" закончился в 2022 году на 11 сезоне. После этого создатели и анонсировали новый спин-офф о Нью-Йорке.

В киновселенной "ходячих" также существуют сериалы "Бойтесь ходячих мертвецов" и "Ходячие мертвецы: мир за пределами".

Параллельно сейчас проходят съемки новых сериалов о Рике и Мишон, а также о Дерилле Диксоне, который отправится в Париж.