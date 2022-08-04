Амбиции врага остановились на захвате села Пески, – боец "Легиона Свободы" Назаренко
Лейтенант Нацгвардии боец "Легиона Свободы" Владимир Назаренко рассказал, что вся линия разграничения на Востоке с 2014 года укреплена, но укреплена соответственно количеству артиллерии на то время
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Раньше амбициями врага было окружение Донетчины, Луганщины, захват большого города, а сейчас амбиции врага останавливаются на принципиальном населенном пункте Пески. Сравните: от амбиций захватить половину Украины и выйти к Днепру до амбиций захватить село Пески", - отметил Назаренко.
Также боец "Легиона Свободы" добавил, что концентрация огня в Донецкой области в десятки раз больше, чем во времена АТО.
"Нам нужна эффективная контрбатарейная борьба. Мы эффективно боремся со складами боеприпасов врага, враг уже не может использовать по всей линии разграничения тактику огневого вала. Противник точечными ударами прощупывает ВСУ", - подчеркнул Назаренко.
- Враг ведет наступательные действия на направлении Новолуганское – Кодема и предпринял попытку наступления на направлении Байрак – Гусаровка, боевые действия продолжаются. Также бои ведутся на направлении Александровка - Марьинка.
- В американском Институте изучения войны считают, что российские оккупанты сосредоточились на Донбассе на наступлении на Бахмут.
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