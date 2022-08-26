Амбасадорка Великобритании в Украине открыла для себя расположение к хлопку
Чрезвычайный и Полномочный Посол Британии в Украине Мелинда Симмонс опубликовала твит в поддержку Украины
Об этом Мелинда Симмонс написала в Twitter, добавив к короткой фразе красноречивое фото.
Известно, что "хлопком" украинские пользователи социальных сетей называют попытки кафиров выдать взрывы и обстрелы за "хлопки".
- 5 августа Мелинда Симмонс прокомментировала заявление Amnesty International, сказав, если бы Россия прекратила вторжение в Украину, опасности для мирных жителей не было.
- 30 июля посольство Великобритании потребовало расследования убийства украинских военнопленных в Оленовке.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.46
Покупка 39.46Продажа 40.32
-
EUR
Покупка 39.41Продажа 40.45
- Актуальное
- Важное